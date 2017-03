Nhiều nghệ sĩ vang bóng một thời bất ngờ xuất hiện trở lại trong các chương trình truyền hình với những câu chuyện vô cùng thương tâm.

Có thể nói, các cuộc thi ca hát hay gameshow truyền hình thực tế là một trong những chiêu cực kỳ hữu hiệu để các nghệ sĩ sau thời gian dài “ở ẩn” có dịp trở lại trước đông đảo khán giả cả nước. Họ không hẳn vô danh. Trái lại, họ nổi tiếng và từng làm nên những bước ngoặt với các bản hit một thời, có lượng fan hâm mộ nhất định. Tuy nhiên, vì một nguyên nhân nào đó, họ không thể đi hát, không thể đứng trên sân khấu. Tên tuổi họ cũng dần bị lãng quên. Mãi cho đến khi được lên sóng truyền hình là lúc hàng triệu người xem thấy họ qua màn ảnh và tạo nên một cuộc tái xuất ngoạn mục.

Tất nhiên, không cần phải tranh cãi về độ hot của những nghệ sĩ từng nổi tiếng sau khi xuất hiện trở lại này. Bởi nó gợi cho nhiều người nhớ về kí ức, quá khứ tuổi trẻ. Đó cũng là cơ hội để người hâm mộ có dịp nhìn lại thần tượng một thời của mình năm xưa và biết được cuộc sống cũng như diện mạo của họ bây giờ ra sao. Những nghệ sĩ ấy có người vì nhớ khán giả, muốn đứng trên sân khấu như một cuộc dạo chơi, một cuộc hội ngộ thú vị. Nhưng cũng không ít người chớp lấy cơ hội này tạo đà tái cuất, bước tiếp trong sự nghiệp ca hát. Vấn đề đặt ra ở đây, chính là những câu chuyện lấy lòng thương của khán giả mà người nghệ sĩ khi quay lại sàn diễn. Mỗi người họ kể theo mỗi cách khác nhau. Mỗi người có một câu chuyện khác nhau. Khán giả và giới truyền thông cũng đón nhận họ lẫn câu chuyện của họ bằng những góc nhìn riêng.

Điển hình như ca sĩ nhí đình đám Ngọc Linh. Có thể nói, đối với thế hệ 8X, 9X đầu đời, Ngọc Linh vừa là tuổi thơ cũng vừa là tuổi trẻ của họ. Đến tận bây giờ, khán giả vẫn còn nhớ như in những bài hát của cô như Em đi chơi thuyền, Tình Thơ, Mùa hạ cuối cùng, Rồi từ đây hay Lựa chọn một vì sao… Dù con đường ca hát trải đầy hoa hồng nhưng Ngọc Linh lại quyết định rời sân khấu vào năm 2004. Chia sẻ về lựa chọn này, ca sĩ Ngọc Linh cho biết: “Không hiểu sao, ca hát không còn mang đến cho mình đam mê nữa. Đặc biệt là khi lập gia đình, Linh chỉ muốn dành trọn thời gian để lo cho tổ ấm.”

Ngọc Linh vừa trở lại với chương trình "Mặt nạ ngôi sao" khiến khán giả

vô cùng bất ngờ.

Chia tay sự nghiệp ca hát vì gia đình nhưng cũng chính gia đình đã khiến Ngọc Linh một lần nữa đứng trên sân khấu. Khi quyết định tham gia show truyền hình "Mặt nạ ngôi sao" cô đã hỏi ý đại gia đình và được con gái nhiệt liệt ủng hộ. Từ hình tượng, thiết kế mặt nạ Hoa hướng dương cho đến tên gọi "Đi về phía mặt trời" của cô đều là do con gái chọn giúp. Sau 14 năm, sự trở lại của Ngọc Linh chính là món quà cô dành tặng cho con gái - để cô bé được một lần nhìn thấy mẹ hát trên sân khấu - và cũng là để tặng cho chính mình. “Đây là lần đầu tiên Linh hát, bolero, cải lương hay rock trên sân khấu. Hơn hết đây là món quà Linh dành cho bản thân, để biết sau từng ấy năm, mình có còn đam mê với ca hát không. Và Linh đã tự tìm ra câu trả lời khi ánh mắt khán giả hướng về mình và mình lại tràn ngập nhiệt tình để hát”. Sau mười mấy năm rời xa sân khấu, nữ ca sĩ không ngờ rằng mình vẫn được ủng hộ nhiệt tình. Ngọc Linh bày tỏ: "Không phải ai rời xa sự nghiệp nghệ thuật của mình mà vẫn được khán giả yêu mến như vậy. Nên Linh rất trân trọng và biết ơn tất cả quý vị".

Hay trường hợp của Ngọc Ánh, Á quân của Vietnam’s Idol mùa đầu tiên. Anh là một hiện tượng của làng nhạc Việt, một “ngôi sao chân đất” giản dị, hiền lành, sở hữu giọng hát bản năng đầy nội lực. Ngay sau đó, Ngọc Ánh tiếp tục chinh chiến tại "Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình" nhưng không đạt được thứ hạng cao. Cái tên ca sĩ Ngọc Ánh cũng ít xuất hiện dần, thay vào đó là thông tin về việc anh chuyển hướng sang kinh doanh. Giọng hát của anh chỉ còn được khán giả nhắc đến trong tiếc nuối xen lẫn mong chờ sự trở lại của anh trên sân khấu âm nhạc.

Ca sĩ Ngọc Ánh cũng quay lại sau thời gian ẩn dật nhưng không có ý định đi hát lại.

10 năm sau, Ngọc Ánh bất ngờ xuất hiện với "Mặt nạ ngôi sao" trong hình tượng "Lão già đội nón". Sự tái xuất của anh không chỉ tạo nên bất ngờ mà còn là sự xúc động và tiếc cho một giọng hát xuất sắc phải dừng chân quá sớm trong chương trình lẫn sự nghiệp âm nhạc. Tự thừa nhận “người chọn nghề mà nghề cũng chọn người”, Ngọc Ánh cảm thấy không phù hợp với showbiz nên lựa chọn con đường kinh doanh. Bản thân anh cũng tự cảm thấy ngạc nhiên khi nhận lời tham gia show, có lẽ vì niềm đam mê sân khấu chưa bao giờ ngừng cháy trong anh và tính chất chương trình cũng đơn giản như một cuộc dạo chơi cùng âm nhạc. Nhìn nụ cười của Ngọc Ánh, có thể nhận thấy anh mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.

Khán giả hâm mộ của những giọng ca này cảm thấy vui và hạnh phúc vì một lần nữa họ vẫn có thể lắng nghe giọng hát của thần tượng một thời qua những ca khúc đã ăn sâu vào trái tim họ, gợi về một cùng trời thơ mộng đẹp đẽ ngày xưa. Bên cạnh đó, họ cũng thỏa được sự tò mò vì sao các ca sĩ đình đám này lại dần rút lui khỏi thị trường âm nhạc bao năm qua. Đó thật sự là cuộc hội ngộ thú vị.

Ngọc Ánh trên chương trình "Mặt nạ ngôi sao".

Cũng có sự trở lại đầy toan tính, một bước đệm quay lại với hào quang nổi tiếng. Đáng kể đến nhất là hai câu chuyện ồn ào gần đây của nữ ca sĩ Hà My - cháu gái danh ca Thái Châu và Lệ Thi - con gái danh ca Chế Linh khiến công chúng không khỏi suy ngẫm. Cả hai nữ ca sĩ này đều có điểm chung là đã vào tuổi trung niên, rất lâu không xuất hiện trước công chúng và đều là người thân của những danh ca lừng danh. Bên cạnh việc dùng tình yêu với nghệ thuật và tài năng của mình để thu hút sự chú ý của khán giả, họ chọn thêm một cách vừa lạ vừa quen để bổ trợ cho sự trở lại này chính là kể về chuyện đời tư chưa ai biết đến nhưng ai nghe cũng phải thích.

Lệ Thi chưa bao giờ được công chúng nhắc đến hay quan tâm nhiều vì khi đó họ có biết cô là con gái thứ 4 của danh ca Chế Linh đâu. Cô từng nói không muốn bất kì ai biết về mối quan hệ cha con của cô và Chế Linh nên mới không lấy họ Chế làm tên lót cho mình. Vậy mà, trong chương trình "Trời sinh một cặp", trước hàng trăm khán giả trong trường quay, và hàng triệu khán giả ngồi trước màn hình TV, chính cô là người đã công khai điều ấy tới mọi người. Không phủ nhận việc người khơi mào câu chuyện trước khi giới thiệu xuất thân của Lệ Thi là Đàm Vĩnh Hưng. Song, nếu không muốn mọi người đào sâu hơn về câu chuyện giữa cô và cha cô, Lệ Thi có thể dừng lại ở đó. Đằng này, cô lại cho chương trình phát hẳn một đoạn clip hậu trường ghi lại cảnh Lệ Thi nghẹn ngào nói về người cha thì công chúng không còn dám tin vào sự ngẫu nhiên kể chuyện của Mr Đàm.

Lệ Thi, cô con gái của Chế Linh làm mưa làm gió thời gian qua

vì câu chuyện bị cha bỏ rơi.

Tiếp nối sau đó, báo chí bắt đầu vào cuộc. Lệ Thi cũng chính là người kể câu chuyện buồn của gia đình thay vì từ chối. Câu chuyện của Lệ Thi buồn thật. Vì có cha mà như không. Cha còn sống mà 37 năm chỉ gặp được vài lần, còn mẹ thì vất vả đắng cay đùm bọc nuôi 4 người con khôn lớn. Càng đau xót hơn khi cô trưởng thành, lập gia đình rồi lại lại rơi vào chính cái vòng luẩn quẩn của mẹ mình năm nào. Không khán giả nào nghe mà không thương không xót cho hoàn cảnh của cô con gái bị bỏ rơi của danh ca đình đám. Thế nhưng, khi cảm xúc qua đi, khán giả tinh ý bất chợt nhận ra mình vừa bị mua chuộc. Câu chuyện có thật, nỗi đau có thật. Thay vì quên nó đi mà bước tiếp, Lệ Thi lại chính tay chọc vào vết thương của mình, khai quật lại chính quá khứ của mình. Không thể trách nếu dư luận nghi ngờ Lệ Thi lợi dụng tên tuổi của cha mình để nổi tiếng. Thực sự điều này là oan uổng với Lệ Thi thì liệu cô có ân hận vì đã vô tình tiếp tay cho rating bằng chính nỗi đau của mình và bôi nhọ cha mình không?

Con gái Chế Linh gây chú ý trước những phát biểu về cha mình trên sóng truyền hình.

Câu chuyện của nữ ca sĩ Hà My cũng không khá hơn là mấy. Hà My là nữ ca sĩ tài sắc lừng danh một thời. Nhưng cuộc đời đưa đẩy cô vào ngõ cụt. Và khi quay lại ánh đèn sân khấu, thay vì cứ chinh phục khán giả bằng giọng ca ngọt ngào trời phú năm nào, Hà My lại mang những câu chuyện thâm cung bí sử cho giới truyền thông mổ xẻ để có thêm dư vị cho sự trở lại của mình. Chỉ sau một đêm, những khán giả 8x, 9x đều nhớ lại cái tên Hà My - cháu ngoại của nghệ sĩ cải lương lừng danh Năm Cần Thơ, gọi danh ca Thái Châu là cậu ruột, từng song ca với Ngọc Sơn, từng ra hàng chục album, đĩa hát lúc mười tám đôi mươi, thế rồi rơi tõm xuống vực vì đam mê ái tình và những cuộc vui bất tận chốn vũ trường.

Nữ ca sĩ Hà My.

Thế rồi gần hai mươi năm cô sống trong cơ cực, vừa nuôi mẹ già vừa nuôi con gái và cháu ngoại trong ngôi nhà dột nát. Cậu ruột nổi tiếng bỏ mặc, không hề giúp đỡ một lời. Trong lúc ấy thì Đàm Vĩnh Hưng giang tay cưu mang. Và đáng nói hơn là trong một tiết mục của chương trình, cô lại chia sẻ về tình yêu đầu đời với một danh hài nổi tiếng nhất hiện nay. Một lần nữa, nghệ sĩ Thanh Hằng lại “vô tình” nhanh miệng nói ngay tên người nghệ sĩ hài ấy chính là Hoài Linh. Khán giả lẫn giới truyền thông vô cùng ngỡ ngàng. Báo chí lại vào cuộc để tìm hiểu chi tiết về cuộc tình của cô ca sĩ hết thời và đệ nhất danh hài Việt Nam. Hà My không từ chối và kể cụ thể từng chi tiết. Những cái tít gắn tên Hà My và Hoài Linh được đưa lên mặt báo. Hà My càng được khán giả biết đến. Tuy nhiên, có công bằng với danh hài Hoài Linh không khi cuộc sống đang yên bình của anh bất ngờ bị khuấy động bởi một mảnh kí ức đẹp của quá khứ mà hẳn anh cũng không muốn kể lại. Điểm sơ qua cũng thấy toàn những sự kiện hấp dẫn và li kì khiến người ta không thể bỏ qua. Một sự trở lại như thế được xem là hoàn hảo với Hà My và chương trình mà cô tham gia.

Hà My cũng gây sốc khi tiết lộ chuyện tình với danh hài Hoài Linh khi anh đã có vợ.

Hai trường hợp lấy lòng thương của khán giả bằng câu chuyện đẫm nước mắt của quá khứ không phải là lần đầu tiên. Trước đó, BTC chương trình "Thần tượng âm nhạc Việt Nam" đã tận dụng triệt để câu chuyện chuyển giới của Hương Giang để lấy bình chọn từ khán giả. Không cần bàn cãi nhiều, ai cũng hiểu vấn đề giới tính luôn là một đề tài nhạy cảm của xã hội và là đề tài câu khách của showbiz. Nhưng đâu phải ai cũng muốn mổ xẻ lại đời tư của mình đến từng chi tiết cho bàn dân thiên hạ nghe và bàn luận. Có lẽ, Hương Giang hiểu điều đó hơn ai hết. Thay vì khôn ngoan tránh né như những lần trước, Hương Giang Idol đã không có một phản kháng nào với nhà sản xuất để bảo vệ đời tư cá nhân của mình. Thậm chí, chính cô còn tự phơi bày quá khứ chuyển giới bằng một cuốn tự truyện kì công. Hương Giang còn vô tư "đồng lõa" cho Trấn Thành và Trường Giang mang đời tư của cô ra tấu hài. Cô để cho họ giễu nhại cô là "sặc mùi silicon" hay nhắc đi nhắc lại việc cô không thể sinh được con. Khán giả xem mà mắt tròn mắt dẹt, bởi không thể hiểu được rằng với Hương Giang, những chuyện đời tư thầm kín ấy khiến cô đau lòng chưa đủ hay sao mà còn phải mang lên truyền hình để hòng kiếm tiếng cười khán giả.

Hương Giang mang chuyện đời tư mua vui.

Phải thừa nhận chuyện bị cha ruột bỏ rơi của Lệ Thi rất thương tâm. Chuyện làm bà ngoại ở tuổi 39 và một mình gồng gánh cả gia đình nhỏ khi không còn show để hát với sắc vóc bị ăn mòn bởi thời gian cũng rất đáng thương. Nhưng đối với công chúng, khi đã yêu mến một nghệ sĩ nào thì không chỉ có nhu cầu thưởng thức tài năng của nghệ sĩ ấy mà còn rất quan tâm tìm hiểu đến đời tư nghệ sĩ. Và từ nhu cầu của công chúng, giới truyền thông cũng phải nhập cuộc để mang đến những thông tin hấp dẫn cho khán giả. Nhưng không phải cứ muốn nổi tiếng là bày ra mọi ngóc ngách cuộc sống cá nhân mà không quan tâm nó ảnh hưởng thế nào đến người thân của mình. Dù họ có lỗi hay không cũng sẽ khó chịu lắm khi bất ngờ bị đưa lên mặt báo.

Một điều mà nghệ sĩ có tầm luôn giữ ngay cả khi họ không còn hoạt động nghệ thuật là càng giữ kín đời tư bao nhiêu, họ càng đẹp đẽ trong mắt công chúng bấy nhiêu. Đó là sự tôn trọng khán giả. Cuộc đời mỗi con người là một câu chuyện dài với nhiều diễn biến phức tạp có khi hơn cả một bộ phim truyền hình. Người ta thường nói, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh là vậy. Truyền hình hóa đời tư và mang đời tư lên truyền hình có thể khiến công chúng quan tâm trong nhiều ngày, song giữ chân được họ khó lắm khi mà nghệ sĩ chẳng còn vốn để viết ra những kịch bản lâm li. Đến lúc ấy, chính khán giả sẽ là người tổn thương và thất vọng lắm khi người nghệ sĩ mình yêu mến năm nào lại đánh đổi câu chuyện quá khứ để lấy sự thương hại nhất thời vì mục đích đổi đời nhất thời.

