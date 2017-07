Tưởng em trai là trộm, người đàn ông 55 tuổi dùng chai rượu đánh. Khi phát hiện nhầm lẫn, ông Thách đã gọi bà con hàng xóm đưa ông Liêm đi bệnh viện cấp cứu nhưng vết thương quá nặng ông Liêm đã tử vong.

Theo phản ánh của người dân, vào khoảng 20h50 tối ngày 28/7, ở xã Liễu Đô, Lục Yên, Yên Bái, ông Nông Văn Thách (55 tuổi) đã dùng chai rượu đánh nhầm em họ mình là ông Nông Văn Liêm (51 tuổi) vì tưởng là trộm đi từ dưới ao lên.

Đối tượng tại cơ quan công an.

Thượng tá Bùi Việt Hùng - Trưởng Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết: “Vào khoảng 20h50’ngày 28/7, Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái nhận được tin báo của Công an xã Liễu Đô về việc tại thôn Cốc Bó, xã Liễu Đô xảy ra vụ án mạng”.

Ngoài ra, Thượng tá Bùi Việt Hùng cũng thông tin: “Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lục Yên đã tập trung lực lượng xuống hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Người hành hung ông Nông Văn Liêm là ông Nông Văn Thách, cơ quan điều tra đã triệu tập ông Nông Văn Thách để điều tra”.

Theo Thượng tá Bùi Việt Hùng, tại cơ quan công an, ông Nông Văn Thách đã khai nhận, vào tối 28/7, ông Thách và ông Liêm cùng nhau uống rượu tại nhà của ông Liêm. Sau khi uống rượu xong, ông Thách đi về.

Trên đường về, ông Thách tiếp tục lấy chai (loại chai thủy tinh màu trắng) mua rượu về uống. Khoảng 20h40’ cùng ngày, khi về đến bờ ao (cách nhà khoảng 30m), ông Thách thấy một người từ dưới ao lên. Ông Thách tưởng là trộm cá đã dùng chai rượu đập mạnh nhiều phát vào đầu người bị nghi là ăn trộm cá.

Bên cạnh đó, Thượng tá Bùi Việt Hùng cũng kể lại: “Khi chai thủy tinh vỡ ra, ông Thách cầm cổ chai đâm vào cổ người ông Thách nghi là ăn trộm cá. Lúc này, ông Liêm mới hô lên là em Liêm đây.

Ngay sau khi phát hiện đó là ông Liêm, ông Thách đã hô hoán mọi người đưa ông Liêm đi cấp cứu. Đến khoảng 23h20 tối cùng ngày, do vết thương quá nặng nên ông Liêm đã tử vong”.

Vụ việc đang được cơ quan công an đang tạm giữ ông Thách để điều tra, làm rõ.