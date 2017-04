Ngày 23/4, một vụ nổ bom tại một thị trấn hẻo lánh thuộc bang bán tự trị Puntland của Somalia đã làm 8 binh sỹ thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Theo nguồn tin cảnh sát, vụ nổ nhằm vào một đoàn hộ tống quân sự tại thị trấn Galgala. Nhóm phiến quân Hồi giáo Al Shabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda đã thừa nhận đứng sau vụ tấn công này.

Galgala là nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh với các tay súng liên quan tới tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Trước đó, các tay súng liên hệ với IS cũng từng tiến hành nhiều vụ tấn công bằng bom tại Somalia.

Các tay súng thánh chiến có liên hệ với IS là mối đe dọa mới và đang ngày càng trở nên nguy hiểm tại Somalia, trong khi nhóm Al Shabaab đã hoành hành tại nước này trong nhiều năm qua.