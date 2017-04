Lực lượng biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan vừa bắt giữ 3 đối tượng, thu 97 bánh heroin.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật liên quan (Ảnh VL)

Chiều 4/4, trên đất bạn Lào, lực lượng đánh án của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh; Cục Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an tỉnh Borikhamxay; Cục Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ An ninh (Lào) vừa đấu tranh thắng lợi chuyên án 063AV bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 97 bánh he r oin

Sau quá trình dài theo dõi, vào lúc 12h 05 ngày 4/4 tại địa bàn huyện Xaythany, Thủ đô Vientiane (Lào) lực lượng đánh án đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Po Lỳ (20 tuổi), Xa Lỳ (29 tuổi) đều trú tại huyện Huoixai, tỉnh Bokeo (Lào) và Hơ Giàng (23 tuổi) trú tại huyện Xaythany, Thủ đô Vientiane (Lào) đang trên đường vận chuyển heroin đi tiêu thụ.

Lượng ma túy khổng lồ thu giữ được từ trong chuyên án (Ảnh VL)

Tang vật thu được tại hiện trường là 97 bánh heroin, hai ô tô và nhiều giấy tờ liên quan.

Hiện các lực lượng phối hợp đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an Lào tiếp tục điều tra, xử lý.

Sỹ Hòa