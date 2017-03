Nhân kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 28 năm Ngày Biên phòng toàn dân, chiều 3-3, đoàn đại biểu của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã đến chúc mừng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam gửi đến Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) bó hoa tươi thắm, bức tranh cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thứ trưởng Bùi Văn Nam cảm ơn lực lượng Biên phòng từ Bộ đến các địa phương trong những năm qua đã ủng hộ, giúp đỡ, quan tâm, phối hợp cùng lực lượng CAND trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Khẳng định sự trưởng thành của CAND gắn liền với sự trưởng thành của lực lượng Biên phòng và ngược lại sự trưởng thành của lực lượng Biên phòng gắn với sự phát triển của lượng CAND, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: Trong suy nghĩ của các cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND, những người lính biên phòng như người anh em và người đồng chí của mình; đồng thời bày tỏ sự tri ân trước những chiến công, đóng góp của lực lượng biên phòng trong 58 năm qua đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh biên giới. Thứ trưởng Bùi Văn Nam, tặng hoa chúc mừng lực lượng BĐBP Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ, trong truyền thống của lực lượng CAND có trang sử vẻ vang của BĐBP, đồng thời bầy tỏ tin tưởng rằng trong thời kỳ mới, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ quốc phòng..., BĐBP sẽ tiếp tục vững biên cương Tổ quốc, đóng góp vào việc bảo đảm an ninh quốc gia; tiếp tục phối hợp cùng lực lượng Công an từ trung ương đến địa phương, giữ vững biên cương và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng bức tranh, chúc mừng lực lượng BĐBP nhân kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các cơ quan của Bộ Công an. Trong những ngày qua, BĐBP nhận được nhiều lẵng hoa, lời chúc mừng tốt đẹp của Bộ Công an và các đơn vị trực thuộc Bộ. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, trong thời gian tới hai lực lượng Công an và Quân đội nhân dân nói chung, lực lượng BĐBP nói riêng sẽ tiếp tục đoàn kết, gắn bó, sát cánh, kề vai, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, làm nền tảng vững chắc cho thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong thời kì mới. X. Mai