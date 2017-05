Hôm nay (5-5), TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự, xử sơ thẩm đối với "trùm" ma túy Phan Đình Tuấn (tức "Tuấn lay", 45 tuổi, trú phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An) cùng đồng bọn bị truy tố về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Tuy nhiên, do vắng luật sư bào chữa cho bị cáo Hồ Sự Cơ (33 tuổi, trú khối 13, phường Hà Huy Tập, TP Vinh) nên HĐXX đã hội ý và quyết định tạm hoãn phiên tòa.

Trùm ma túy Tuấn "lay" (đeo kính ngồi giữa) và Hồ Sợ Cơ (ngồi thứ 2 từ phải qua trái) tại phiên tòa ngày 5-5.

Ở vụ án vận chuyển 110 bánh heroin vào TP HCM, "trùm" Tuấn đã bị tuyên án tử hình (tuyên ngày 10-2-2015) về tội mua bán trái phép chất ma túy và tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Còn vụ án này, Tuấn cũng bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, khi bị dẫn giải ra hội trường xét xử, Tuấn khá bình thản.

Theo cáo trạng, ngày 15-2-2014, tại Trạm thu phí cầu Bến Thủy (nối hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh), Công an Nghệ An phối hợp với Cục phòng chống tội phạm ma túy Bộ Công an bắt quả tang Hồ Sự Cơ điều khiển xe ô tô chở 60 bánh heroin.

Từ lời khai của Cơ, cơ quan công an bắt Phạm Thanh Tòn (26 tuổi, trú xã Sơn Giang, huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh). Cơ quan công an điều tra, làm rõ số ma túy trên do Tuấn "lay" chỉ đạo Cơ nhận từ Tòn để mang vào Đồng Nai giao cho Vũ Thành Trung (trú huyện Yên Thành, Nghệ An).

Cơ quan điều tra cũng xác định, tháng 11 và 12-2013, mặc dù đang thi hành bản án 10 năm tù về tội giết người và tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng ở trại giam Bình Điền (Thừa Thiên – Huế” nhưng Tuấn vẫn chỉ đạo qua điện thoại cho Cơ ba lần nhận từ Phan Văn Sự tổng cộng 102 bánh heroin để giao cho Trung. Mỗi lần, Tuấn trả cho Cơ số tiền 100 triệu đồng.

Cũng trong khoảng thời gian này, Tuấn chỉ đạo Nguyễn Quốc Thắng (40 tuổi, trú TP Vinh) hai lần nhận tổng cộng 82 bánh heroin từ Sự giao cho Trung mang vào miền Nam bán...

Tuấn "lay" (trái) từng bị tuyên án tử hình ở vụ án khác xét xử năm 2015.

Còn Nguyễn Thị Hương (49 tuổi, trú TP Vinh) sống chung với Tuấn như vợ chồng, dù biết các hành vi của Tuấn nhưng không tố giác với cơ quan chức năng nên bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

Như vậy, kết luận của cáo trạng cho thấy, từ tháng 11-2013 đến tháng 2-2014, tại các địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An, Đồng Nai, TP HCM, Tuấn cùng Trung, Cơ, Thắng, Tòn đã nhiều lần vận chuyển mua bán 294 bánh heroin (102.408,432 gam). Đối với Phan Văn Sự nhiều lần bán ma túy cho Tuấn hiện đã chết nên cơ quan điều tra và Viện KSND tỉnh Nghệ An không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Sự.

Tuấn "lay" đã có 5 tiền án về các tội cố ý gây thương tích, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đe dọa giết người, giết người và ngày 10-2-2015, bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.