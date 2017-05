Là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định lại nghiện game nên Tuấn tìm cách kiếm tiền bất chính. Khi biết nhà hàng xóm đi vắng, Tuấn lẻn vào phá két sắt để lấy tài sản...

Sáng ngày 9-5, thông tin từ công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Hoàng Anh Tuấn tại cơ quan công an

Theo đó, vào trưa ngày 7-5, gia đình bà Bùi Thị Liên (40 tuổi) trú tại khối 5, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn đi ăn cưới về thì tá hỏa phát hiện nhà bị trộm đột nhập. Qua kiểm tra, chiếc két sắt đựng nhiều tài sản của gia đình đã bị kẻ gian đập phá.

Rất may, kẻ gian chưa kịp lấy đi số tài sản trong két gồm 2 cây vàng, 30 triệu tiền mặt và 100 USD. Ngay sau đó, gia đình bà Liên đã trình báo vụ trộm tới cơ quan công an. Nhận được tin báo, công an huyện Kỳ Sơn nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ.

Qua sàng lọc, cơ quan công an thấy nổi lên đối tượng Hoàng Anh Tuấn (SN 1997) trú cùng khối 5, thị trấn Mường Xén và là hàng xóm của gia đình bà Liên có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tuấn được mời lên cơ quan công an làm việc, ban đầu nam thanh niên này quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ, lập luận của cơ quan công an, Tuấn đã cúi đầu nhận tội.

Tuấn khai nhận, do biết gia đình bà Liên đi đám cưới nên đã mang theo máy cắt phá cửa vào phòng ngủ để phá két sắt lấy trộm tài sản. Khi đang thực hiện hành vi của mình thì có người trở về nên Tuấn bỏ chạy mà chưa kịp lấy được tài sản gì.

Quá trình điều tra, Tuấn còn khai nhận mấy ngày trước có đột nhập vào nhà chị Hồ Thị Giang trú tại khối 5, thị trấn Mường Xén, lấy cắp 2 chiếc điện thoại di động, tổng trị giá 22 triệu đồng.

Được biết, Tuấn là đối tượng không nghề nghiệp lại nghiện game.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Hoàng Anh Tuấn.