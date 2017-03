Váy liền không chỉ được yêu thích bởi nét đẹp nhẹ nhàng, nữ tính nó mang lại cho người mặc mà còn bởi khả năng giấu nhẹm nhiều nhược điểm vóc dáng của các nàng.

Váy liền là một trong những kiểu váy được phái đẹp yêu thích nhất. Dễ mặc, không phải nghĩ ngợi nhiều khi chọn đồ mix cùng chính là lý do vì sao váy liền là món dễ khiến nhiều quý cô chịu đầu tư nhất. Và để giúp các quý cô lựa chọn váy liền thật phù hợp với cơ thể, hãy cùng tham khảo bài viết của chúng tôi nhé.

1. Dáng người gầy

Chẳng có gì dễ nịnh các cô gái gầy gò hơn là váy liền họa tiết. Thiết kế váy liền với chi tiết nhún chun eo sẽ dễ dàng che đi thân hình cò hương của bạn. Tuy nhiên, bạn hãy chú ý tìm tới những kiểu váy liền có màu hoặc họa tiết tươi sáng nhé. Chúng sẽ giúp bạn nhìn đầy đặn, bắt mắt mà vẫn cực kỳ nữ tính đấy.

Với những cô nàng quá gầy, quá mảnh khảnh thì những chiếc váy liền với họa tiết rực rỡ, nổi bật sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Bạn cũng cần tìm tới những chất liệu vải cứng cáp một chút, chúng sẽ giúp bạn nhìn có da có thịt hơn.

2. Dáng người béo, đầy đặn

Nếu váy liền chun eo hay sáng màu nịnh được dáng người gầy, thì với những cô nàng mũm mĩm, những chiếc váy liền dáng suông lại hoàn toàn có thể là món đồ đáng tin cậy. Với các nàng thừa cân, chẳng gì "quý" hơn một chiếc váy giúp bạn che đi đường eo thừa mỡ một chút phải không nào?

Một điều cần chú ý khi chọn váy suông cho người béo, đó là bạn hãy tìm đến váy có độ dài ngang đến gối, như vậy sẽ tránh được việc bị lộ cặp đùi mũm mĩm của bạn.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên diện những chiếc váy có gam màu tối một chút, chất liệu vải cần phải mềm mại để tránh làm thân hình bạn nặng nề thêm.

Bên cạnh dáng váy liền suông, bạn có thể lựa chọn cho mình những chiếc váy cuốn với chi tiết thắt eo để giúp cho thân hình thon gọn.

3. Những nàng chân ngắn

Với những cô nàng sở hữu cặp chân ngắn, hãy áp dụng quy tắc chọn váy hữu dụng mọi lúc, đó là chọn váy có chiều dài trên đầu gối có thể là váy suông hoặc váy liền thắt eo dáng xòe nhẹ. Chúng sẽ khiến bạn trông cao ráo hơn, đồng thời cũng tạo được vẻ nhẹ nhàng, tự nhiên nhất có thể cho vẻ ngoài của bạn - điều mà những chiếc váy bó sát, váy cạp cao khó mà mang lại được.

Dáng váy xòe cũng giúp tạo hiệu ứng đôi chân như dài hơn.

4. Nhược điểm bắp tay to

Nếu bạn sở hữu nhược điểm bắp tay to và muốn tìm cách giấu đi, thì váy liền suông với phần vai rủ, có độ dài ngang đùi là gợi ý lý tưởng. Phần bắp tay to sẽ được che giấu bằng những chi tiết tay phồng nhẹ nhàng, nhưng chú ý đừng chọn váy nhiều bèo nhún quá ở vai và tay áo bởi chi tiết này tưởng che đi nhưng thực ra lại càng khiến bắp tay to thêm lộ rõ.

5. Nhược điểm chân to thô hay gầy guộc

Những cô nàng không mấy tự tin với đôi chân của mình, có thể do chân to thô hoặc quá xương thì điểm đầu tiên cần chú ý là những thiết kế váy midi dài quá gối. Tiếp đến, nếu chân thô to thì bạn hãy chọn váy chất liệu mềm mại, họa tiết nhỏ xinh; còn nếu chân gầy guộc thì chất vải đứng dáng một chút với họa tiết to sẽ giúp đôi chân bạn trông bớt xương xẩu đi rất nhiều.

