Tôi hiện sinh sống ở Trảng Bom, Đồng Nai nhưng có người nhà đang sống tại thành phố HCM và mang hộ khẩu thành phố. Vậy giờ nếu tôi mua xe máy có thể đăng ký biển số xe ở TP HCM được không? Cảm ơn luật sư.

Để đăng ký xe máy bạn phải xuất trình một trong các giấy tờ quy định tại điều 9 Thông tư số 15/2014/TT-BCA Quy định về đăng ký xe bao gồm:

a) Chứng minh nhân dân. Trường hợp chưa được cấp Chứng minh nhân dân hoặc nơi đăng ký thường trú ghi trong Chứng minh nhân dân không phù hợp với nơi đăng ký thường trú ghi trong giấy khai đăng ký xe thì xuất trình Sổ hộ khẩu.

b) Giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác, kèm theo Giấy chứng minh Công an nhân dân; Giấy chứng minh Quân đội nhân dân (theo quy định của Bộ Quốc phòng). Trường hợp không có Giấy chứng minh Công an nhân dân, Giấy chứng minh Quân đội nhân dân thì phải có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác.

c) Thẻ học viên, sinh viên học theo hệ tập trung từ 2 năm trở lên của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện; giấy giới thiệu của nhà trường.

Theo quy định này, nếu bạn có chứng minh thư nhân dân và hộ khẩu ở Đồng Nai, nếu muốn mua xe máy và đăng ký xe tại Thành phố Hồ Chí Minh bạn phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Quân nhân, công an có hộ khẩu ở tỉnh khác và đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, có giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác, kèm theo Giấy chứng minh Công an nhân dân; Giấy chứng minh Quân đội nhân dân (theo quy định của Bộ Quốc phòng). Trường hợp không có Giấy chứng minh Công an nhân dân, Giấy chứng minh Quân đội nhân dân thì phải có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác.

- Học viên, sinh viên học theo hệ tập trung từ 2 năm trở lên của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện có thẻ sinh viên và giấy giới thiệu của nhà trường.

Như vậy, việc bạn có người nhà cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh không thuộc trường hợp được cấp biển số xe tại thành phố Hồ Chí Minh.

