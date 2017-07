Sau gần 1 năm thành lập, nhằm giáo dục tư tưởng cho CBCS, đoàn viên thanh niên về truyền thống của cha ông, ghi nhớ sự hi sinh của thế hệ đi trước vì hòa bình hôm nay 27.7, Chi đoàn đơn vị Công an cửa khẩu Cam Ranh tổ chức nhiều hoạt động "theo bước chân những người anh hùng"...

Kỉ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 27.7, gần 30 cán bộ chiến sĩ đoàn thanh niên Công an cửa khẩu sân bay Quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) tổ chức dâng hương tại khu tưởng niệm Gạc Ma (H. Cam Lâm, Khánh Hòa) và thăm thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Tập thể CBCS Công an Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Cam Ranh dâng hương tại Khu tưởng niệm Gạc Ma. (ảnh: T.T)

Tại tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”, các cán bộ chiến sĩ đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập tự do cho đất nước hôm nay. Đoàn cũng đã dâng hương tại khu mộ gió tưởng nhớ 64 chiến sĩ hi sinh trong sự kiện Gạc Ma 1988. Tham quan khu bảo tàng ghi dấu hình ảnh, kỉ vật của các chiến sĩ đã hi sinh.

Đoàn đã đến thăm và tặng quà con gái liệt sĩ Trần Văn Phương (P. Cam Nghĩa, TP Cam Ranh), vợ liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh (P. Cam Nghĩa, TP Cam Ranh) và bố mẹ liệt sĩ Võ Đình Tuấn (xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa).

Cụ Võ Ta (86 tuổi), bố liệt sĩ Võ Đình Tuấn, chia sẻ về những kỉ niệm trước khi anh Tuấn hi sinh. (ảnh: T.T)

Chia sẻ những dòng kí ức về liệt sĩ Võ Đình Tuấn, cụ Võ Ta (86 tuổi) không khỏi xúc động. Bên cạnh nỗi đau mất mát là động viên tinh thần rất lớn từ sự quan tâm thăm hỏi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong những ngày này, nhất là những chiến sĩ trẻ dành cho gia đình cụ.

Trước đó, đơn vị đã triển khai vận động 100% CBCS tham gia hưởng ứng chương trình tin nhắn “Tri ân liệt sĩ”, tổ chức chương trình về nguồn “Thăm di tích tàu không số C235” (tại Hòn Hèo, xã Ninh Vân, Thị xã Ninh Hòa)… nhằm giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi gợi, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên.

Thanh Thúy