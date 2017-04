Tòa sơ thẩm Tòa án Phnom Penh gửi giấy mời 3 nhân vật để điều tra vụ giả danh để được vào nhà tù Pray So.

Chiều nay (22/4), cán bộ Tòa sơ thẩm Tòa án Phnom Penh, Campuchia đã mang giấy mời triệu tập đến bà Mua Sóc Hua, ông Long Ri, đều là Đại biểu Quốc hội của Đảng Cứu Quốc đối lập (CNRP) và ông Chhun Chanh But, Phó ban Khmer ngữ của đài châu Á tự do (RFA) để điều tra vụ giả danh để được vào nhà tù Pray So.

Cách đây vài ngày, theo yêu cầu của Đảng Cứu Quốc, Ban giám hiệu nhà tù Pray So đã đồng ý cho lãnh đạo cấp cao của Đảng CNRP được phép vào Nhà tù để thăm hỏi một số cán bộ cấp cao của Đảng Cứu Quốc đang chấp hành án phạt tù tại nhà tù này.

Chhun Chanh But (khoanh tròn) đã được chặn lại tại cổng nhà tù Pray So.

Trong quá trình làm thủ tục vào nhà tù, 2 vị Đại biểu Quốc hội nói trên đã tiếp tay cho ông Chhun Chanh But, Phó ban Khmer ngữ của đài châu Á tự do (RFA) để được cùng vào trong nhà tù chụp ảnh, quay phim. Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ nhà tù đã kịp thời phát hiện và chặn ông Chhun Chanh But tại cổng nhà tù.

Việc Tòa sơ thẩm Tòa án Phnom Penh gửi giấy mời cả 3 người vào Tòa là để lấy lời khai vào cuối tháng 4 này.

Được biết, đài châu Á tự do là đài luôn chống đối Chính phủ Hoàng gia Campuchia và ủng hộ những hoạt động sai trái của Đảng Cứu Quốc đối lập./.

PV/VOV-Pnom Penh