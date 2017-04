Công an Gia Lai đang điều tra đối tượng buôn dưa dùng thẻ truyền hình ANTV để "qua mặt" CSGT.

Mặt trong của hai thẻ mà đối tượng sử dụng để xin bỏ qua lỗi vi phạm

Sáng 15/4, Đại tá Phạm Văn Uấn, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai xác nhận thông tin Đội 219 (thuộc Phòng CSGT công an tỉnh) trong khi thực hiện nhiệm vụ giám sát tốc độ trên tuyến đường QL19 thì phát hiện xe một chiếc ô tô vượt quá tốc độ đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Trong quá trình xử lý vi phạm thì người tài xế này rút ra 2 thẻcủa cơ quan ANTV (truyền hình ANTV) để xin bỏ qua lỗi vi phạm giao thông. Tuy nhiên, qua kiểm tra và xác định người này dùng thẻ giả, đối tượng này khai nhận mình chỉ là người làm nghề buôn dưa hấu.

Theo cán bộ của Đội CSGT đội 219 cho biết, khoảng 8h20' ngày 14/4, trên QL19 thuộc địa bàn xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, lực lượng đang thực hiện giám sát tốc độ thì phát hiện xe ô tô mang BKS 81A-004.39 chạy vượt quá tốc độ (60/50km/h) đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Nguyễn Đình Sơn (áo trắng) khai nhận tại cơ quan công an.

Sau khi xuất trình các giấy tờ liên quan, Nguyễn Đình Sơn (41 tuổi, trú xã Trà Đa, TP. Pleiku) đưa ra một chiếc thẻ và cho biết đây là thẻ cộng tác viên của kênh Truyền hình ANTV. Sơn trình bày đang trên đường đi làm vụ "cò dưa hấu" ở địa bàn TX. An Khê và xin được tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm. Một thẻ Sơn ghi là cộng tác viên của kênh Truyền hình ANTV và một thẻ lái xe cho đoàn làm phim Truyền hình ANTV. Cả hai chiếc thẻ đều được in ấn tinh vi, ghi rõ đơn vị chủ quản là Bộ Công an.

Vào thời điểm kiểm tra, cán bộ CSGT sau khi nhận được chiếc thẻ do Sơn đưa ra liền đặt nhiều câu hỏi để xác minh. Tuy nhiên, đối tượng này không trả lời được. Hơn nữa, chiếc thẻ này không có con dấu, chữ ký nên tổ tuần tra đã yêu cầu đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Pơ, Phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ Công an tỉnh phối hợp để xác minh điều tra làm rõ.

Qua kết quả điều tra sơ bộ, Sơn khai nhận mình chỉ làm nghề buôn dưa hấu. Cuối năm 2016, một người tên Dung (bạn hàng của Sơn) giới thiệu làm được thẻ cộng tác viên kênh Truyền hình ANTV nên Sơn đăng ký làm 2 thẻ.

Hành vi của đối tượng này có dấu hiệu làm giả gấy tờ của cơ quan chức năng. Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Pơ và Phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tạ Vĩnh Yên