Nhiều người không khỏi xót xa trước hình ảnh đôi chân bị bầm tím vì ngã của Á hậu Huyền My ở Myanmar.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Huyền My bất ngờ đăng tải hình ảnh đôi chân với nhiều vết thương bầm. Được biết, Á hậu Việt Nam 2014 đã bị ngã mạnh khiến hai đầu gối bị sưng tím và xây xát khi đóng phim tại nước ngoài.

Dân tình 'xót xa' Á hậu Huyền My bị ngã mạnh ở Myanmar

Bên cạnh đó, Huyền My cũng thẳng thắn chia sẻ về việc được sang nước ngoài đóng phim. Theo đó, cô viết, "Lần đầu đóng phim, ở Myanmar. Đầu tiên cứ nghĩ vất vả lắm, nhưng không như mình nghĩ vì có sự giúp đỡ vô cùng nhiệt tình từ đoàn làm phim".

Trước đó, Huyền My cũng bất ngờ đăng tải hình ảnh băng bó cổ tay trái do thực hiện những pha hành động nguy hiểm trong khi thực hiện bộ phim điện ảnh đầu tay có tên "Bridge over cloud" (Cây cầu trên mây) ở Myanmar.

Á hậu Huyền My sang Myanmar đóng phim

Theo đó, Á hậu Việt Nam 2014 bày tỏ, “Ai thương tôi?” khiến nhiều người không khỏi lo lắng về tình hình sức khỏe của người đẹp. Theo chia sẻ của mẹ hoa hậu trên một trang báo, bà cho biết “Do thực một pha hành động trong bộ phim mới mà không nhờ người đóng thế nên Huyền My đã gặp chấn thương ở cổ tay. Nhờ có sự hỗ trợ từ phía ê-kíp và các y tá có mặt trong đoàn nên sức khỏe My vẫn ổn định".