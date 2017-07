Nắng nóng hầm hập, đường phố Hà Nội như “chảo lửa” khiến người dân Thủ đô “hoa mắt, chóng mặt”.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ sáng sớm nay (31/7), nhiệt độ ngoài trời Hà Nội đã gần 30 độ C. Gần về trưa, nhiệt độ tăng cao gần 40 độ C, nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn do hiệu ứng đô thị.

Người dân dùng đủ mọi cách để giảm nhiệt như dùng khăn mặt thấm ướt đội lên đầu, áo chống nắng, khẩu trang…

Dùng mọi cách để chống lại nắng nóng khi đi bộ trên đường

Những ngày này, cánh xe ôm phải bịt kín từ đầu đến chân do thường xuyên đứng ngoài đường

Vất vả nhất là những người lao động ngoài trời, anh Long một thợ xây dựng cho biết, nắng nóng cũng phải cố làm cho kịp tiến độ

Gánh trên vai hơn hai chục cân nhãn, chị Lan rong ruổi khắp thành thị mưu sinh dưới trời nắng nóng

Đường phố Hà Nội như “chảo lửa”, một người bán hàng rong nhễ nhại mồ hôi, da mặt đỏ ửng vì phải đạp xe dưới nắng nóng hầm hập

“Đứng đợi ở đây 15 phút mà chưa có xe, nắng nóng mình không sợ chỉ sợ các con không chịu nổi, đợt này thời tiết thất thường làm các em nhỏ đổ bệnh” chị Hoa cho biết. Trong ảnh: Em bé nhễ nhại mồ hôi trên lưng mẹ , khi bắt xe taxi trên đường Đê La Thành (cổng bệnh viện Nhi Trung ương).

Cả gia đình che nắng cho em bé khi qua đường vào viện trên đường Đê La Thành

Nắng nóng, khiến cánh mày râu cũng phải mặc áo chống nắng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đợt nắng nóng sẽ kết thúc vào ngày mai (1/8)