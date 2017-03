Dù mới chỉ thực hiện tem niêm phong tại các cột bơm xăng dầu được hơn 5 tháng nhưng tiến độ triển khai trong cả nước là rất nhanh, đồng bộ. Sản lượng tiêu thụ và số thuế bảo vệ môi trường tại nhiều tỉnh đều tăng lên rõ rệt.

Tại buổi họp báo chiều 31/3, ông Nguyễn Văn Thủy- Phó Vụ trưởng Vụ quản lý thuế doanh nghiệp lớn thông tin, đến thời điểm hiện nay kể từ khi Bộ trưởng Bộ Tài chính có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, mới chỉ được hơn 5 tháng nhưng tiến độ triển khai trong cả nước là rất nhanh, đồng bộ. Cụ thể tính đến ngày 30/3/2017, đã có 46 tỉnh, thành phố đã hoàn thành dán tem tại các cột bơm xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Tại các tỉnh đã hoàn thành dán tem, số liệu thống kê các tỉnh này cho thấy đã triển khai được hơn 10.000 điểm cửa hàng tương ứng với khoảng 30.121 trụ xăng được dán.

Minh họa. Nguồn Internet

Điều này cho thấy việc thực hiện dán tem là một giải pháp tốt, phù hợp trong bối cảnh hiện tại và cần được tiếp tục tổ chức thực hiện và sớm hoàn thành trên phạm vi cả nước.

Đáng chú ý, theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, qua khảo sát và làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có thị phần lớn, nhiều cây xăng như Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Tổng công ty xăng dầu Quân đội, Tổng công ty dầu Việt Nam, Saigon Petrol… các doanh nghiệp này rất ủng hộ giải pháp dán tem bởi thực tế cho thấy việc dán tem không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các của hàng, công ty kinh doanh xăng dầu. So với thời điểm trước dán tem, kết quả bước đầu sau 1 tháng số thuế bảo vệ môi trường nộp ngân sách nhà nước đã tăng 10%. Có 1 số tỉnh tăng trên: 20% như Nghệ An (tăng 20%), Quảng Ninh( tăng 15%), Thái Bình (tăng 14%)… “Đây là giải pháp nhận được sự ủng hộ của các địa phương, xã hội và đã phát huy được tác dụng. Xét trên bình diện tổng thể thì đây là một giải pháp hiệu quả, phù hợp trong bối cảnh hiện nay, cần tiếp tục tổ chức triển khai mạnh trong vài năm tới. Về lâu dài và ngay từ bây giờ, cần thiết phải nghiên cứu áp dụng các ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư hệ thống, thiết bị và chuẩn bị cơ sở pháp lý để áp dụng hóa đơn điện tử đến tất cả các cửa hàng, chi nhánh, công ty kinh doanh xăng dầu và thực hiện kết nối dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế”- ông Thủy cho hay.

Để hoàn thiện đề án dán tem xăng dầu, thời gian tới Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục chỉ đạo các Cục thuế sớm hoàn thành việc tham mưu cho chính quyền tỉnh phê duyệt đề án dán tem theo từng tỉnh và hoàn thành việc dán tem. Đồng thời, chuẩn hóa và đồng bộ các tiêu chí đánh giá để phản ánh khách quan, chính xác kết quả do công tác dán tem mang lại; sớm thực hiện sơ kết, đánh giá việc dán tem trên phạm vi toàn quốc để khắc phục những tồn tại, hoàn thiện đề án dán tem.