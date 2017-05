Thông tin và hình ảnh chương trình "New Journey to the West" (Tân Tây Du Ký) của Hàn Quốc đến Hà Nội quay đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Cách đây ít phút, thông tin những người thực hiện chương trình New Journey to the West (Tân Tây Du Ký) đến Hà Nội quay phim đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Hình ảnh, video ghi lại cảnh các thành viên Mino (Winner), Kyuhyun (Super Junior), Ahn Jae Hyun… xuất hiện trên đường phố Hà Nội vào khoảng 14h ngày 7/5 cũng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng fan Việt. Đặc biệt, theo một nguồn tin, các thành viên đã tiến hành ghi hình tại quán bún chả nằm trên đường Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng, nơi mà cựu tổng thống Obama từng ghé thăm. Các thành viên xuất hiện trên đường Lê Văn Hưu. Ảnh: Fanpage YG. Hiện tại, lịch trình cụ thể của ê-kíp thực hiện hoàn toàn được giấu kín để tránh ảnh hưởng đến tiến độ quay. Tuy nhiên, theo thông tin chia sẻ trên một số fanpage của các thành viên, ê-kíp thực hiện sẽ ở lại Việt Nam trong khoảng 1 tuần. Tuy không trình chiếu trên TV mà chỉ phát sóng online độc quyền trên Naver Tvcast, nhưng Tân Tây Du Ký rất được yêu thích tại Hàn Quốc. Tân Tây Du Ký là một chương trình thực tế. Trong mùa đầu tiên phát sóng năm 2015, chương trình đã đạt trên 50 triệu lượt xem sau 1 tháng phát sóng. Trong mùa thứ 3 đang tiến hành ghi hình, bên cạnh những thành viên cũ gồm Kang Ho Dong, Eun Ji Won, Lee Soo Geun, Ahn Jae Hyun, chương trình còn có sự góp mặt của Mino (Winner) và Kyuhyun (Super Junior). Giống 2 mùa trước đó, các thành viên sẽ có chuyến hành trình khám phá các vùng đất khác nhau và hoàn thành các nhiệm vụ, thử thách do chương trình đặt ra. Tuy nhiên, so với 2 mùa đầu chỉ quay hình tại Trung Quốc, mùa này, các thành viên sẽ tới quay phim tại nhiều đất nước khác nhau, trong đó có Việt Nam. Mùa 3 của show truyền hình này bắt đầu lên sóng từ ngày 8/1/2017. Lan Phương