Đêm biểu diễn đầu tiên trong chuỗi sự kiện MBC Music K-Plus Concert đa diễn ra vào tối qua ngay tại SVĐ Mỹ Đình Hà Nội. Khán giả được thưởng thưởng thức một đêm diễn vô cùng tuyệt vời cùng những thần tượng Kpop đình đám.

Tối ngày 25/3, dàn nghệ sỹ nhóm nhạc Hàn bao gồm EXID, A Pink, SEVENTEEN, Se7en, NC.A, B.I.G, MASC, Halo, LABOUM, I.C.E... đã cháy hết mình cho đêm diễn MBC Music K-Plus Concert đầu tiên tại SVĐ Mỹ Đình.

Rất đông Fan Kpop đã có mặt từ sớm để xếp hàng vào sân giành vị trí gần thần tượng của mình nhất.

Hani - nữ thần tượng nhóm EXID kiêm MC chính dẫn dắt chương trình.

Mặc cho thời tiết mưa nặng hạt nhưng các fan cổ vũ hết sức nhiệt tình cho các thần tượng.

Khán đài gần như vỡ òa với sự xuất hiện của EXID. Đặc biệt, ở phần mở đầu của ca khúc đầu tiên "Lie", Hani cùng 3 thành viên khiến fan mãn nhãn với màn khoe chân dài trên sân khấu.

Và đặc biệt, sự xuất hiện của nam ca sĩ Se7en với bản hit từ cách đây 13 năm: "Passion" đã khiến sân khấu bùng cháy.

Se7en cực chất với ca khúc thứ 2 "Give it to me" trên sân khấu MBC Music K-Plus Concert.

Nhóm nhạc nữ Apink với 3 ca khúc "Only one", "Cause you're my star" và "L.O.V.E".

13 chàng trai nhóm Seventeen là những người kết thúc chương trình. Nhóm trình diễn 3 ca khúc nổi tiếng của mình là "Boom boom", "Fast pace" và "Very nice".

Các chàng trai SEVENTEEN đang giao lưu cùng khán giả Việt: "Rất vui được gặp bạn. Chúng tôi thật sự muốn đến Việt Nam. Lần đầu đến Việt Nam nhưng mà không khí ở đây rất náo nhiệt.

Đêm nhạc "MBC Music K-plus concert" dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra vào tối 26/3 cũng tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội./.