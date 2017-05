Ngày 10-5, Công an phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đang yêu cầu những người liên quan tới vụ dân phòng đánh người giải trình.

Trước đó, vào tối 7-5 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn một phút ghi lại cảnh hai người mặc sắc phục dân phòng cầm gậy, dùi cui 3 khúc đánh liên tiếp vào người một thanh niên bị còng tay trên xe ô tô có ghi ngoài thùng: “Lực lượng tuần tra công an phường An Phú”. Đại diện công an phường An Phú xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn. Theo đó, tối 7-5, lực lượng tuần tra của công an phường An Phú phát hiện một nhóm thanh niên đang gây rối trật tự tại khu phố 1B (thuộc phường An Phú) nên đến giải quyết vụ việc, mời nhóm thanh niên trên về trụ sở làm việc. Tuy nhiên lúc này có hai người trong nhóm thanh niên có hành vi chống đối xô đẩy lực lượng dân phòng. Khi đưa những người này lên xe, họ tiếp tục chống đối nên lực lượng tuần tra còng tay vào thùng xe và có hành động dùng gậy, dùi cui đánh như đoạn clip đã đăng. “Chúng tôi đã yêu cầu phía dân phòng làm giải trình cụ thể sau đó sẽ làm rõ xử lý nghiêm, cương quyết không bao che”, một lãnh đạo công an phường An Phú nói.