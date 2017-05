Công an Bình Dương đang xác làm rõ vụ việc dân phòng dùng gậy đánh người trên xe bán tải của Công an phường An Phú.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn một phút quay lại cảnh hai người, trong đó có 1 người mặc đồng phục dân phòng cầm dùi cui đánh tới tấp vào 2 thanh niên đang bị còng tay ngồi trên thùng xe bán tải của lực lượng tuần tra. Dân phòng này chỉ dừng tay khi có một người phụ nữ được cho là người thân của thanh niên bị còng tay, chạy tới van xin đừng đánh nữa. Hôm nay, trao đổi với PV, lãnh đạo công an phường An Phú (Thị xã Thuận An, Bình Dương) xác nhận sự việc xảy ra tại khu phố 1B, phường An Phú. Theo vị này, buổi tối cách đây 3 ngày, lực lượng tuần tra của Công an phường phát hiện nhóm thanh niên gây rối trật tự tại khu phố 1B nên đến xử lý. Giữa lực lượng chức năng với nhóm thanh niên sau đó đã xảy ra xô xát. Công an buộc phải khống chế đưa 2 thanh niên lên xe bán tải. Tuy nhiên, khi 2 thanh niên bị còng tay ngồi trên thùng xe bán tải thì có 2 dân phòng cầm dùi cui đánh nhiều phát vào người. Phía công an khẳng định sẽ xử lý nghiêm việc làm của dân phòng và hành vi của nhóm thanh niên gây rối. Thạch Quý