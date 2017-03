Không khó để nhận ra vì sao thủ tướng Canada Justin Trudeau lại được lòng phái đẹp khi hiếm ai lại có thể khước từ một quý ông đẹp trai đầy hấp dẫn, thông minh, chững chạc và vui tính.

“Tôi à? 18 tuổi kèm 22 năm kinh nghiệm sống” - đó hẳn là câu đùa vui các quý ông 40 nên trả lời khi được hỏi về tuổi tác.

Chúng ta chỉ thật sự già đi khi bản thân thừa nhận điều ấy. Còn nếu bạn xem ngày tháng năm sinh là con số thì chúng thật sự là con số. Bạn không tin? Hãy cùng gặp gỡ những người đàn ông dưới đây, những người mà bạn buộc phải thốt lên rằng “Tuổi tác với họ chẳng là cái đinh gì!”

Ewan McGregor

45 tuổi - Nghề nghiệp: Diễn viên

Ở tuổi 45, McGregor vẫn là một trong những diễn viên được lòng Hollywood bởi tác phong làm việc chuyên nghiệp với các tác phẩm điện ảnh chất lượng. Bên cạnh đó anh vẫn duy trì những thú vui “tao nhã” như lâu lâu sẽ lôi xế cưng làm một chuyến road trip nho nhỏ cùng bạn bè. Hình ảnh nam diễn viên điển trai với kính râm màu đen, áo khoác da, quần jeans bụi bặm cùng chiếc môtô hầm hố rong ruổi trên mọi nẻo đường đã hoàn toàn đánh gục không chỉ các chị em phụ nữ mà còn cả thời gian.

Khi Ewan McGregor xuất hiện cùng cô con gái 21 tuổi Clara tại buổi chiếu ra mắt ''Miles Ahead'' hồi tháng Ba vừa qua, giới truyền thông đã phải trầm trồ xuýt xoa vẻ đẹp của hai bố con khi trông McGregor vẫn phong độ, trẻ trung bên cạnh trưởng nữ.

Lại nói về sở thích “roadtrip” của Ewan McGregor thì trước đó, anh đã từng thực hiện chuyến hành trình mang tên “Long Way Round” dài 35.960km từ London đến New York trên chiếc BMW R1150GS vào năm 2004 cho một số hoạt động của UNICEF trong vai trò Đại sứ thiện chí.

Đến năm 2007 “Long Way Round” được tái khởi động với tên mới “Long Way Down” kéo dài từ tháng 5-8 với điểm khởi đầu là ngôi làng John o’ Groats (Scotland) đến thành phố Cape Town (Nam Phi). Điều thú vị là cha và em trai của McGregor cũng tham gia cùng anh trong một số chặng của hành trình.

Ngôi sao của ''Moulin Rouge!'' đang ấp ủ một chuyến đi ở tuổi 45 đến bán đảo Baja California (Mexico) bằng xe máy trong một ngày không xa cùng các đồng đội của mình.

Travis Stork

42 tuổi - Nghề nghiệp: Bác sỹ chuyên khoa cấp cứu

Travis Stork có lẽ là ứng cử viên sáng giá nếu có một cuộc bầu chọn dành cho danh hiệu “Bác sỹ được yêu thích nhất nước Mỹ." Stork từng tốt nghiệp chuyên ngành y đại học Virginia và đảm nhiệm cương vị trưởng khoa cấp cứu tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt (Nashville) trước khi trở thành “bác sỹ quốc dân” nhờ tham gia chương trình talkshow về y khoa “The Doctors” từ năm 2008 cho đến nay.

Với tính cách hài hước dí dỏm, kiến thức uyên thâm, và dĩ nhiên là ngoại hình không khác gì siêu mẫu, Stork nhanh chóng chiếm được cảm tình của các khán giả (phần lớn là nữ) và trở thành một ngôi sao truyền hình không khác gì các nam diễn viên. Có thể nói với lợi thế là một bác sỹ, Stork biết cách duy trì sức khỏe cùng vóc dáng khiến cho anh luôn trẻ hơn hẳn so với tuổi thật. Bí quyết của Stork là mỗi ngày đều đạp xe đi làm (kể cả trời mưa), tuyệt đối ăn “sạch”, và tập thể dục đều đặn.

Patrick Dempsey

50 tuổi - Nghề nghiệp: Diễn viên, vận động viên đua xe

Nếu được hỏi điều gì khiến Patrick Dempsey luôn giữ vững phong độ kể cả khi bước vào ngưỡng U60 thì ngôi sao của ''Grey’s Anatomy'' hẳn sẽ chỉ có duy nhất một câu trả lời đó là “Đua xe." Dempsey cũng là một trong số ít các diễn viên có thể “hai tay hai súng” vừa oanh tạc trên màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ vừa có thể bước lên bục trao giải ở các giải đua xe từ nghiệp dư cho đến chuyên nghiệp.

Dempsey đã từng nói đua xe không hẳn là sở thích mà còn được xem là một phần cuộc sống của anh, tương tự như diễn xuất. Năm 2009, Dempsey đã thành lập đội đua mang tên mình “Dempsey Racing” và chinh chiến ở hầu hết các giải đua nổi tiếng thế giới như Rolex Sports Car Series, Continental Tire Sports Car Challenge, American Le Mans Series, 24 Hours of Le Mans, United SportsCar Championship…

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2013, Dempsey không che giấu ý định có thể sẽ rời bỏ hẳn công việc diễn viên để tập trung chủ yếu vào đua xe, “khi được sống với đam mê và đủ khả năng biến nó thành hiện thực bạn sẽ luôn tràn đầy năng lượng để thực hiện nó” - Dempsey nói.

Tuy nhiên may mắn là chúng ta có dịp tái ngộ Dempsey vào tháng 9 năm nay với ''Bridget Jones’s Baby'' sau 5 năm kể từ bộ phim gần nhất ''Transformers: Dark of the Moon.''

Justin Trudeau

44 tuổi - Nghề nghiệp: Chính trị gia

Không khó để nhận ra vì sao thủ tướng Canada Justin Trudeau lại được lòng phái đẹp khắp hành tinh và giới truyền thông quốc tế đến thế. Khi hiếm ai lại có thể khước từ một quý ông đẹp trai đầy hấp dẫn, không những thông minh lại còn chững chạc, vừa vui tính vừa cởi mở mà lại còn sở hữu một nụ cười trắng sáng đến chết người!

Trong so sánh với những vị chính trị gia lớn tuổi bụng phệ, da nhăn nheo, bước đi chậm chạp thì hình ảnh thủ tướng Justin Trudeau năng động với bộ suit may đo cẩn thận, nụ cười thường trực trên môi cùng lời phát biểu gãy gọn, dễ hiểu hoàn toàn ghi điểm với bất kỳ ai. Chưa kể ông cũng là vị lãnh đạo hiếm hoi trên thế giới xăm hình, điều này ít nhiều giúp ông trở nên gần gũi hơn với người dân.

Mặc dù bận rộn với công việc chính sự nhưng thủ tướng vẫn dành thời gian mỗi ngày duy trì thói quen đấm bốc hoặc trượt tuyết để đốt cháy năng lượng. Ngoài ra thủ tướng được cho là thỉnh thoảng cũng tập yoga để giảm stress và tăng cường sức dẻo dai.

Anderson Cooper

49 tuổi - Nghề nghiệp: Nhà báo, dẫn chương trình

Chúng ta nói gì khi nói về Anderson Cooper? Tay phóng viên triệu USD của kênh CNN? Nhà báo với khả năng tranh luận đanh thép khiến hầu hết các chính trị gia luôn trong tư thế “phòng vệ” khi đối mặt? Hay là một người dẫn chương trình điển trai với phong cách thời trang lịch lãm đầy cuốn hút? Tất cả đều phù hợp với Anderson Cooper, một trong những nhà báo, phóng viên hàng đầu nước Mỹ.

Với phong thái tự tin, đĩnh đạc cùng lối tư duy cứng rắn đầy trí tuệ, Cooper đã dần tạo cho mình một sự nghiệp vững chắc trong ngành truyền thông thế giới. Đặc biệt là hợp đồng trị giá 4 triệu USD của CNN nhằm giữ chân Cooper cùng chương trình “Anderson Cooper 360."

Bên cạnh thành tích không thể phủ nhận với sự nghiệp báo chí, Cooper còn được đánh giá là nhân vật truyền hình có gout thời trang chuẩn mực không kém các ngôi sao điện ảnh là bao.

Jared Leto

45 tuổi - Nghề nghiệp: Diễn viên

Ngôi sao của ''Chapter 27'' đã có một sự nghiệp âm nhạc lẫn điện ảnh được coi là tàm tạm trước khi thật sự bùng nổ với vai diễn chuyển giới trong ''Dallas Buyers Club'' giúp anh đoạt giải Oscar ngay lần đề cử đầu tiên.

Điều đáng nói là Leto nhận tượng vàng danh giá khi 42 tuổi, lứa tuổi không còn trẻ đối với một người đàn ông đã lăn lộn suốt 24 năm trong nghề. Nhưng có vẻ đây mới chính là thời điểm phù hợp để người ta chú ý đến Leto nhiều hơn bởi lúc này anh đang ở vào độ “chín” về ngoại hình lẫn tính cách.

Với mái tóc dài lãng tử cùng đôi mắt xanh đại dương sâu hút hồn, Leto là hình mẫu hoàn hảo của một người đàn ông từng trải đầy phong trần nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ riêng đầy khác biệt ở tuổi 40.

Mùa Hè năm nay, giới yêu điện ảnh đang háo hức để gặp lại Jared Leto với vai diễn Joker trong ''Suicide Squad,'' vốn đã trở nên kinh điển qua hai cái tên huyền thoại Jack Nicholson và Heath Ledger. Sau nhiều trích đoạn được giới thiệu cùng tạo hình ấn tượng thì tin chắc rằng Joker của Leto sẽ là một phiên bản hoàn toàn khác và là một minh chứng nữa cho thấy tài năng cùng sự hy sinh của ngôi sao 45 tuổi.

Bob Harper

50 tuổi - Nghề nghiệp: Huấn luyện viên thể thao

Bod Harper khiến mọi người yêu mến không phải vì anh có ngoại hình tuyệt chuẩn cùng cơ bắp săn chắc, cơ bụng sáu múi hiếm người đàn ông tuổi 50 nào có được, mà vì anh còn truyền cảm hứng để người khác tin rằng chuyện “đánh” bay hàng chục kg mỡ thừa là trong tầm tay. Điều này được minh chứng rõ trong chương trình truyền hình thực tế giảm cân “The Biggest Loser” mà anh làm huấn luyện viên chính từ năm 2004 cho đến hiện tại.

Đôi khi cách huấn luyện của Harper không được lòng khán giả lẫn thí sinh khi anh luôn miệng… văng tục, chì chiết sự trì trệ và đề ra những giáo án quá khắc nghiệt. Các thành viên của đội Harper luôn phải “đổ mồ hôi sôi nước mắt” và thậm chí cả máu để hoàn thành mục tiêu cân nặng lý tưởng mà Harper đã đề ra. Để rồi cuối cùng họ cũng lại rơi nước mắt một lần nữa nhưng đó là vì họ đã vượt qua được chính mình.

Bên cạnh show truyền hình ăn khách “The Biggest Loser”, Harper còn có một trang web riêng về giảm cân cùng các chế độ tập luyện thể thao rất được yêu thích. Năm 2010, anh được PETA bình chọn là “Ngôi sao nam ăn chay gợi cảm nhất thế giới” (Harper ngưng ăn chay từ năm 2013).

Jorge Gelati

47 tuổi - Nghề nghiệp: Người mẫu

Hiếm có nam người mẫu nào trên 40 tuổi vẫn sống khỏe với nghề thì chắc hẳn không ai khác ngoài Jorge Gelati, cựu binh với vẻ đẹp không tuổi đến từ Brazil. Tuy gần 50 tuổi nhưng Gelati vẫn đang là gương mặt đắt show khi liên tục được mời xuất hiện trong các chiến dịch thời trang của các nhãn hiệu đình đám như Dolce & Gabbana, Chrome Azzaro, Gyvenchy, Zenith, Umberto Bilancioni, Jaguar, GAP…

Ông bố hai con từng được khuyên là nên nhuộm tóc để có vẻ ngoài trẻ trung khi bắt đầu công việc người mẫu nhưng may mắn là anh đã từ chối và giờ đây mái tóc bạch kim đã trở thành thương hiệu có một không hai của Gelati.

Jon Hamm

45 tuổi - Nghề nghiệp: Diễn viên

''Người đàn ông gợi cảm nhất thế giới 2007” (Salon.com), “Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới 2008” (People), “Nghệ sỹ giải trí của năm 2008 & 2010” (Entertainment Weekly), “Quý ông toàn cầu 2010” (GQ)… chỉ là vài trong vô số hàng chục danh hiệu mà giới truyền thông trao tặng cho ngôi sao ''Mad Men'' đủ để thấy sức hấp dẫn của người đàn ông 45 tuổi này là điều không phải tranh luận thêm.

Cả thế giới phát cuồng vì Jon Hamm nhưng anh ta thì lại phát cuồng các môn thể thao nhiều hơn. Các paparazzi chẳng kiếm chác được gì từ Hamm vì anh không dành thời gian cho các bóng hồng mỗi khi rảnh rỗi mà lại thích vác gậy đánh golf.

Được bố dạy chơi golf từ năm 10 tuổi nên Hamm gần như được xem là cao thủ trong môn thể thao này, thậm chí cũng từng tham gia các giải golf chuyên nghiệp như Bethpage State Park.

Nếu ở tuổi 45 mà bạn chưa lập gia đình thì đừng than vãn. Hãy nhìn Hamm và học hỏi cách quý ông U50 tận hưởng cuộc sống độc thân bằng thú vui tennis, bơi lội, bóng bầu dục và bóng rổ.

Hugh Jackman

47 tuổi - Nghề nghiệp: Diễn viên

Tương tự như Jon Hamm và Pharrell Williams, Hugh Jackman có một đam mê mãnh liệt dành cho thể thao và xem đó là cách để luôn tràn đầy năng lượng, duy trì sức khỏe mỗi khi đối mặt với lượng công việc khổng lồ. Vì thế đừng ngạc nhiên tại sao Quý ông đến từ Xứ sở Chuột túi này lại luôn giữ vững phong độ dù chuẩn bị bước vào hàng U60.

Khi còn học trung học, Jackman đã là một tay chơi khúc côn cầu và cricket có tiếng. Chưa kể anh còn có tên trong đội tuyển nhảy cao và bơi lội của trường. Còn bây giờ những lúc rảnh rỗi Jackman sẽ dành thời gian nhiều hơn để chơi bóng rổ, chèo thuyền kayak hoặc đá banh. Bên cạnh đó, “Người sói” còn có khả năng chơi được rất nhiều nhạc cụ như guitar, piano và violin.

Đẹp trai, giàu có, hát hay, biết chơi đàn, giỏi thể thao lại giàu lòng nhân ái, Hugh Jackman hiển nhiên trở thành tâm điểm của các quý cô. Thế nhưng, anh chưa bao giờ khiến Deborra-Lee Furness, người vợ hơn anh 13 tuổi phiền lòng bởi các scandal tình ái. Tìm đâu ra được người thứ hai như Hugh Jackman?

Pharrell Williams

43 tuổi - Nghề nghiệp: Ca sỹ, nhà sản xuất âm nhạc

Chúng ta đều biết Pharrell Williams là một ca sỹ-nhạc sỹ kỳ cựu với hàng tá giải thưởng âm nhạc danh tiếng đã đạt được. Cũng được lĩnh hội phong cách thời trang độc đáo ấn tượng đến mức Esquire phải phong anh là “Nam nhân mặc đẹp nhất thế giới 2005," CFDA tôn vinh anh là “Biểu tượng thời trang 2015” và Adidas lẫn Chanel phải hao tâm tổn sức để có được cái gật đầu hợp tác của anh cho các dòng thời trang mới của họ.

Thế nhưng hẳn ít ai biết được Williams còn là một tay trượt ván chuyên nghiệp, từng lấy nghệ danh là Skateboard P khi còn chơi trong ban nhạc thời trung học. Trong biệt thự của Williams anh còn cho xây hẳn một khu triền dốc để có thể thoải mái trượt ván bất kỳ lúc nào. Williams thậm chí còn có một đội trượt ván riêng mang tên “Ice Cream Skate Team” được anh đầu tư khá mạnh tay với mục đích giúp các thành viên trong đội có thể nhân rộng đam mê thể thao này càng nhiều càng tốt.

Ngoài ra, dễ dàng nhận thấy sự quan tâm đặc biệt của Williams dành cho xe đua khi anh có hẳn một bộ sưu tập những “con quái vật tốc độ” như Ferrari Enzo, McLaren Mercedes SLR, ba chiếc Rolls-Royce Phantoms, Phantom Drophead Coupé…/.