Dàn sao xuất hiện tại tiệc hậu Oscar của Vanity Fair với đẳng cấp thời trang còn được đẩy cao hơn so với tại thảm đỏ Oscar diễn ra trước đó vài giờ.

Sau lễ trao giải Oscar, có rất nhiều buổi tiệc chiêu đãi các ngôi sao hạng A như buổi tiệc chính thức của ban tổ chức giải Oscar tại trung tâm The Governors Ball, tiệc của các tạp chí và nhà tài trợ. Trong đó, sự kiện mang tên Vanity Fair Oscar Party 2017 diễn ra tại Beverly Hills (California, Mỹ) vào tối 26.2 (giờ địa phương) quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng giải trí Hollywood trong những bộ cánh táo bạo.

Người mẫu, diễn viên Kate Upton chọn váy ôm sát kiểu cổ điển nhưng khoe được vòng một bốc lửa

Kate Hudson không hề "kém chị kém em" với váy xẻ tận rốn

Một bộ cánh nhức mắt của nữ ca sĩ Mariah Carey

Katy Perry duỗi tóc thẳng tưng và xuống cân thấy rõ

Nữ diễn viên Gone Girl Emily Ratajkowski

"Đàn chị" Jennifer Aniston khoe vóc dáng nuột ở tuổi 48

Cô sánh vai cùng chồng - nam diễn viên Justin Theroux

Khác với bộ cánh kín đáo tại thảm đỏ Oscar trước đó, Jessica Biel chọn váy xẻ bạo khi đi tiệc cùng chồng Justin Timberlake

Katy Perry cũng dính như sam bên bạn trai Orlando Bloom

"Thiên thần nội y" Karlie Kloss (phải) đọ dáng bên bà bầu Rosie Huntington-Whiteley

Nữ diễn viên Lily Collins chọn váy xuyên thấu

Siêu mẫu người Úc Miranda Kerr khoe trọn lưng trần

Chân dài Toni Garrn - bạn gái cũ của tài tử Leonardo DiCaprio

Nữ diễn viên Kate Bosworth vừa đón sinh nhật tuổi 34

Rosie Huntington-Whiteley chuẩn bị đón con đầu lòng cùng vị hôn phu Jason Statham

Isla Fisher (phải) bên bạn thân - Diane Kruger

Nữ diễn viên 41 tuổi nổi bật qua vai diễn trong Now You See Me

"Đương kim" bạn gái của Leonardo DiCaprio - chân dài Nina Agdal

Cặp đôi mới của Hollywood - diễn viên Fantastic Four Miles Teller và người mẫu Keleigh Sperry

Vẻ gầy guộc của ngôi sao Cuộc chiến thành Troy

Ciara khoe bụng bầu vượt mặt trong bộ váy hở bạo. Cô đi cùng chồng Russell Wilson

Tuổi 40 đằm thắm của Kerry Washington

Mỹ nhân 50 sắc thái thay chiếc váy bị chê tại thảm đỏ Oscar. Dakota Johnson thu hút sự chú ý với phong cách nữ tính, thanh lịch trong váy xẻ ngực

Nữ diễn viên Triệu phú khu ổ chuột Freida Pinto

Thùy Linh

Ảnh: AFP/Reuters/Shutterstock