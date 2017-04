Charlize Theron là cái tên mới nhất gia nhập nhóm những người đẹp từng xuất hiện trong thương hiệu bom tấn hành động tốc độ “Fast & Furious” của Vin Diesel và hãng Universal.

Charlize Theron từ Fast & Furious 8 (2017): Gương mặtmới đáng chú ý nhất của phần tám là minh tinh người Nam Phi trong vai phản diện Cipher. Ả tội phạm công nghệ nắm thóp và khiến Dominic Toretto (Vin Diesel) trở lại con đường đen tối, phản bội gia đình. Những năm qua, Charlize Theron liên tục ghi dấu ấn trong nhiều tác phẩm điện ảnh, trong đó phải kể tới bom tấn giải trí đỉnh cao Mad Max: Fury Road (2015). Hè năm nay, cô sẽ còn tiếp tục chinh phục khán giả khi sắm vai chính là một nữ điệp viên trong Atomic Blonde.

Nathalie Emmanuel từ Fast & Furious 7 (2015):Xuất hiện kể từ phần bảy, mỹ nhân nước Anh sắm vai hacker Ramsey - người tạo ra phần mềm Thần Nhãn, đồng thời có màn diện bikini đầy nóng bỏng trên bãi biển Abu Dhabi, khiến hai chàng trai Tej Parker (Ludacris) và Roman (Tyrese Gibson) xiêu lòng. Trước bom tấn, Nathalie Emmanuel còn được biết đến qua vai Missandei ở loạt phim truyền hình ăn khách Game of Thrones. Ở Fast & Furious 8, Ramsey trở thành thành viên của gia đình Dom, nhưng tỏ ra hoàn toàn dưới cơ Cipher.

Michelle Rodriguez từ The Fast and the Furious (2001):Nữ diễn viên sinh năm 1978 hẳn không còn là gương mặt xa lạ với khán giả đam mê dòng phim hành động và đã trở nên nổi tiếng hơn kể từ bộ phim bước ngoặt năm 2001. Trong Fast & Furious 8, Michelle Rodriguez tiếp tục sắm vai Letty - người vợ đồng hành, gắn bó với Dominic Toretto trong mọi thử thách. Cô bàng hoàng và bị sốc khi thấy hôn phu phản bội, nhưng không bao giờ mất niềm tin ở người bạn đời của mình.

Jordana Brewster từ The Fast and the Furious (2001): Người đẹp Mỹ mang dòng máu Latin cũng gắn bó với Fast & Furious từ năm 2001 sau khi cố gắng gây dựng tên tuổi qua một số tác phẩm truyền hình. Nhân vật của Jordana Brewster là Mia - em gái Dom, và sau này trở thành vợ của Brian O’Conner (Paul Walker). Cái chết của Paul Walker hồi cuối năm 2013 khiến nhân vật Brian không còn xuất hiện ở phần tám và Mia cũng vậy. Song, minh tinh bỏ ngỏ cơ hội sẽ còn trở lại trong hai tập cuối, có thể là với tư cách khách mời (cameo).

Gina Carano trong Fast & Furious 6 (2013): Nữ võ sĩ tự do nổi tiếng là ngôi sao mới của phần sáu khi nhận vai Riley - một điệp viên hai mang và có hai màn chạm trán nảy lửa với Letty Ortiz. Sở hữu thân hình khỏe khoắn, Gina Carano từng lọt vào danh sách 30 người phụ nữ quyến rũ nhất năm 2013 do tạp chí Lifestyle bầu chọn. Cô giờ đã xa rời các sàn đầu để tập trung cho sự nghiệp điện ảnh, mà gần đây nhất chính là vai Angel Dust trong Deadpool (2016).

Elsa Pataky từ Fast Five (2011): Mỹ nhân người Tây Ban Nha xuất hiện từ Fast Five (2011) và chia sẻ cuộc tình mặn nồng với Dominic Toretto bởi người hùng khi ấy ngỡ rằng Letty đã qua đời. Mối quan hệ dẫn đến những sự kiện ở phần tám và người xem khó còn có thể gặp lại viên sĩ quan Elena xinh đẹp, giỏi võ trong hai tập còn lại. Ngoài đời thực, Elsa Pataky kết hôn với Chris Hemsworth từ năm 2010 và sinh hạ cho “Thần sấm Thor” ba con.

Gal Gadot từ Fast & Furious (2009): Cựu hoa hậu Israel tìm thấy thành công trong sự nghiệp diễn xuất kể từ khi nhận vai Gisele ở phần bốn của Fast & Furious. Nhân vật có thân hình bốc lửa cùng tài cầm lái không kém gì các đồng đội nam sau đó còn xuất hiện trong Fast Five (2011) và Fast & Furious 6 (2013) trước khi nhận kết cục bi thảm. Nhiều fan hiện rất muốn nhà sản xuất thực hiện các tập phim ngoại truyện về Gisele và Han (Sung Kang) bởi đây là bộ đôi đẹp của thương hiệu. Bên ngoài Fast & Furious, Gal Gadot đang sở hữu lượng fan khổng lồ nhờ còn sắm vai siêu anh hùng Wonder Woman cho DC và Warner Bros.

Nathalie Kelley trong The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006): Người đẹp mang hai dòng máu Peru - Argentina chỉ góp mặt trong duy nhất tập phim đầu tiên đưa câu chuyện của Fast & Furious ra ngoài nước Mỹ. Để nhận vai Neela trong Tokyo Drift, cô đã phải học tiếng Nhật và cách điều khiển xe hơi thành thục hơn. Thời gian gần đây, Nathalie Kelley chủ yếu hoạt động trên màn ảnh nhỏ, trong đó đáng chú ý có series The Vampire Diaries.

Eva Mendes từ 2 Fast 2 Furious (2003): Là một trong những mỹ nhân quyến rũ nhất hành tinh, người tình của Ryan Gosling đảm nhận vai nhân viên hải quan Monica Fuentes trong phần hai của Fast & Furious. Sau này, nhân vật còn xuất hiện chớp nhoáng trong đoạn kết của Fast Five (2011), hé lộ rằng Letty chưa chết. Người xem rất muốn được gặp lại Monica Fuentes, nhưng Eva Mendes vẫn chưa thực sự tái xuất ở ba tập phim gần nhất. Hiện người đẹp rất bận rộn chăm sóc cho hai con nhỏ cùng Ryan Gosling nên công chúng cũng ít được thấy cô hơn trên màn ảnh.

Devon Aoki trong 2 Fast 2 Furious (2003): Người đẹp mang trong mình ba dòng máu Nhật, Đức và Anh đóng vai Suki - một cô nàng xinh đẹp mê tốc độ trong 2 Fast 2 Furious. Nhưng khi ấy, ở ngoài đời, Devon Aoki thậm chí còn chưa biết cầm lái nên cô phải theo học khóa lái xe cấp tốc để có thể góp mặt trong phim. Thời gian đầu thế kỷ XXI, người đẹp còn xuất hiện trong một số tác phẩm hành động đáng chú ý khác như Sin City, Dead or Alive hay War. Devon Aoki hiện sống hạnh phúc bên người chồng James Bailey và ba thiên thần nhỏ.

