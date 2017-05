Không thể kìm được vận tốc chiếc ô tô đang lao dốc, anh Nghĩa (Bắc Kạn) chỉ kịp nghĩ tới hai con thơ bèn giục vợ "Nhảy đi em", sau đó đâm thẳng chiếc xe vào cọc tiêu. Dân mạng hết lời khen ngợi anh chồng hy sinh mạng sống bản thân vì vợ con này.

Chiếc xe tải mất phanh tại hiện trường. Ảnh: Tạ Nam Long.

Thông tin ban đầu, trưa qua, 7/5, anh Nghĩa (39 tuổi, dân tộc Tày, tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, Bắc Kạn) điều khiển xe tải cùng vợ chở bình nước đi giao cho khách. Khi tới đoạn dốc gần hồ Ba Bể, phát hiện xe mất phanh, anh Nghĩa giục vợ "Nhảy đi em", rồi lái xe lao vào cọc tiêu vệ đường. Cú đâm mạnh khiến ghế phụ rách tả tơi, đầu xe móp nặng, các bình nước trên xe văng ra đường.

Xe dừng, anh Nghĩa thất thần chạy ngay lại chỗ vợ. "Thấy cô ấy vẫn bình yên là thở phào rồi. Hai vợ chồng chỉ biết trào nước mắt nhìn nhau", anh kể và hồi tưởng thời khắc lựa chọn sinh tử. "Lúc ấy tôi chỉ nghĩ được một điều, còn hai đứa con nên phải chấp nhận một người đi, một người ở. Xác định luôn mình phải là người ra đi nên tôi bảo vợ nhảy xuống".

Một nhóm phượt đi qua khu vực này đúng thời điểm vợ chồng anh Nghĩa gặp nạn nên đã đưa chị vào lề đường nằm. Khi hỏi sao chị liều mình nhảy xuống xe như vậy, người phụ nữ vẫn đang xúc động mạnh bày tỏ: "Nếu không nhảy mà chết cả thì ai nuôi hai đứa con nhỏ".

Chăm sóc vợ tại Bệnh viện tỉnh Bắc Kạn, anh Nghĩa cho biết trên VnExpress, vợ anh sau khi nhảy khỏi xe bị xây xước vùng đầu, chân gãy. Anh chị có hai con, bé gái 11 tuổi và bé trai 3 tuổi. Vợ anh vốn là giáo viên tiểu học, sau nhiều năm dạy hợp đồng đã nghỉ vào năm ngoái, ở nhà cùng chồng sản xuất, giao nước uống tinh khiết.

Chuyện về vợ chồng anh Nghĩa được nhiều cư dân mạng chia sẻ và like nhiệt tình. Các ý kiến chúc mừng anh chị đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, các con anh chị còn cả cha và mẹ: "Trong lúc hoảng loạn quyết định chỉ trong vài giây thì khó có ai sáng suốt được. Sau vụ tai nạn mà hai đứa trẻ không phải mồ côi cha, mẹ là tin vui lắm rồi"; "Trào nước mắt vì mừng"; "Trời ơi anh chị này như phim hành động Mỹ vậy, vừa mừng vừa buồn cười vì cái kết có hậu"; "Còn người là còn của, vợ chồng anh chị vẫn còn may mắn lắm..."

Hầu hết cư dân mạng xúc động trước nghĩa cử họ dành cho nhau và cho con, cảm phục sự hy sinh mạng sống bản thân vì vợ con của anh Nghĩa:

"Khâm phục!"; "Nhảy đi em", sống để mà nuôi con! Anh Nghĩa rất xứng đáng tiếp tục sống để làm bậc đại trượng phu. Khâm phục anh"; "Không biết quyết định của cả hai vợ chồng đúng hay sai thế nào nhưng thật cảm động với tình cảm của họ! Nghĩ đến nhau và sẵn sàng hy sinh bản thân vì con cái! Chúc anh chị mau bình phục và mãi mãi hạnh phúc!"; "Người đàn ông trách nghiệm với gia đình"; "Anh là một quân tử... Thật xứng đáng là một người chồng, người cha tuyệt vời"; "Tấm lòng làm cha mẹ thật thiêng liêng. Trong giây phút sinh tử mà chỉ nghĩ về con cái. Đáng phục"; "Chưa biết sao...nhưng người đàn ông ây xứng đáng cho mẹ con chị gửi gắm cả cuộc đời...".

Một độc giả VnExpress còn làm thơ, in đậm từ đầu mỗi câu thơ, ngợi ca "Ông chồng số một trên đời":

"ÔNG trời chẳng phụ người hiền

CHỒNG liều để cứu vợ hiền nuôi con

SỐ anh may mắn vẫn còn

MỘT mình chịu chết vì con của mình

TRÊN đèo anh quyết hy sinh

ĐỜI người mấy kẻ nghĩa tình như anh".

P. Luật