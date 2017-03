Trong quyết định giải quyết khiếu nại, VKSND thị xã Ninh Hòa chỉ tóm tắt vụ án rồi bác đơn mà không hề đề cập các nội dung khiếu nại.

Bà Trần Thị Nga (ngụ thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) cho biết đang tiếp tục khiếu nại tới VKSND Tối cao về việc VKSND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đình chỉ giải quyết vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà chị của bà là nạn nhân.

Không giải quyết các nội dung khiếu nại

Theo bà Nga, mới đây bà nhận thông báo của VKSND tỉnh Khánh Hòa cho rằng ngày 27-12-2016, VKSND thị xã Ninh Hòa đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại về việc đình chỉ vụ án của bà.

Tuy nhiên, bà Nga khẳng định không nhận được quyết định giải quyết của VKS thị xã. “Ngày 13-3-2017, tôi phải đến VKS thị xã yêu cầu đưa quyết định giải quyết khiếu nại để tôi biết nội dung nhưng VKS không giao. Tôi có nói với cán bộ VKS là tôi sẽ ở lại trụ sở chờ đến khi nào có quyết định thì tôi mới về. Mãi đến gần hết giờ làm việc, họ mới miễn cưỡng đưa cho tôi”.

Bà Nga cho biết khi đọc quyết định giải quyết khiếu nại này, bà rất bất ngờ vì VKS thị xã không đả động gì đến các vấn đề khiếu nại của bà. Đặc biệt, VKS còn đưa ra lý do đình chỉ vụ án khác với lý do nêu trong quyết định đình chỉ vụ án.

Cụ thể, trước đó (ngày 12-12-2016), Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Huỳnh Thanh Quang (62 tuổi, anh rể bà Nga) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Cùng ngày, CQĐT cũng quyết định đình chỉ điều tra vụ án trên với lý do là đại diện người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS).

Bà Trần Thị Nga cho biết đang tiếp tục khiếu nại quyết định đình chỉ vụ án. Ảnh: T.LỘC

Bà Nga khiếu nại rằng bà chưa bao giờ hòa giải hay đề nghị miễn truy cứu TNHS cho ông Quang mà chỉ gửi đơn kêu oan cho ông Quang. Từ đó, bà đề nghị CQĐT phải ra quyết định đình chỉ điều tra bị can với lý do ông Quang không phạm tội chứ không phải miễn TNHS để né bồi thường oan. Ngoài ra, bà còn khiếu nại việc đình chỉ giải quyết vụ án và đề nghị khởi tố tài xế xe tải.

Thế nhưng trong quyết định giải quyết khiếu nại, VKSND thị xã Ninh Hòa chỉ tóm tắt vụ án rồi... bác đơn mà không hề đề cập các nội dung khiếu nại của bà Nga. Quyết định này còn nêu lý do đình chỉ vụ án chỉ là “căn cứ nghị quyết của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành của BLHS, BLTTHS năm 2015, áp dụng nguyên tắc có lợi cho người phạm tội miễn TNHS”.

Kêu oan khác với đề nghị miễn TNHS!

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, Viện trưởng VKSND thị xã Ninh Hòa Bùi Văn Mỹ lại nói lý do không gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho bà Nga là VKS mời nhưng bà Nga không đến. “Đơn khiếu nại đã giải quyết rồi. Nếu không đồng ý thì bà Nga tiếp tục khiếu nại lên VKS tỉnh. Thời hiệu khiếu nại vẫn còn. Đâu ai tước quyền khiếu nại của bà ấy!”.

Trả lời câu hỏi của PV là vì sao bà Nga không hòa giải, không đề nghị miễn truy cứu TNHS mà quyết định đình chỉ điều tra lại ghi như vậy, ông Mỹ nói: “Công an đình chỉ chứ không phải VKS. Có trong hồ sơ hết! Lâu nay bà Nga liên tục kêu oan cho bị can, tức là còn hơn cả đề nghị miễn truy cứu TNHS mà” (?!).

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi vụ việc có diễn tiến mới.

Vợ chết, chồng bị khởi tố

Đây là vụ án có dấu hiệu oan mà Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh . Theo hồ sơ, chiều 18-10-2015, ông Quang điều khiển xe máy chở vợ là bà Trần Thị Xuân trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Ninh Quang (thị xã Ninh Hòa) thì va chạm với xe tải chạy cùng chiều do tài xế Đặng Hoàng Thạch điều khiển làm bà Xuân chết.

Tháng 1-2016, Công an thị xã Ninh Hòa khởi tố ông Quang về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tháng 7-2016, VKS thị xã ra cáo trạng truy tố ông Quang. Hai tháng sau, TAND thị xã mở phiên xử nhưng trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tháng 12-2016, công an thị xã ra các quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Quang.