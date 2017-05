Vừa lắp thử nghiệm camera cộng đồng, lực lượng chức năng đã trích xuất các hình ảnh, bắt được kẻ trộm hàng loạt xe điện ở TP Vinh (Nghệ An).

Ngày 18-5, UBND phường Trung Đô (TP Vinh, Nghệ An) tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình và vận hành hệ thống gần 100 camera cộng đồng, nhằm góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, ngăn ngừa các loại tội phạm.

Hệ thống camera cộng đồng lắp đặ trên đường phố phường Trường Thi quay rất rõ nét.

Đây là địa phương tiên phong của tỉnh Nghệ An thử nghiệm mô hình này nhằm góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Xuân Huân - Chủ tịch UBND phường Trung Đô, địa bàn phường có 15 khối dân cư với hơn 16.600 nhân khẩu và gần 4.000 người tạm trú. Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định nhưng hoạt động tội phạm ma túy, hình sự, tệ nạn xã hội vẫn tiềm ẩn và có diễn biến phức tạp.

Hiện đã có hơn 62 camera được lắp đặt tại khu dân cư, các điểm phức tạp về an ninh tật tự và hệ thống máy chủ tại trụ sở Công an phường. Với tổng nguồn kinh phí hơn 230 triệu đồng, được huy động từ các nguồn xã hội hóa và do người dân đóng góp 100.000 đồng/chủ hộ.

Hệ thống camera truyền về màn hình ở công an phường để quan sát, xử lý.

Ông Huân cũng cho biết: “Các camera lắp đặt được kết nối vào hệ thống máy chủ ở Công an phường, Phòng Quản lý trật tự đô thị, đảm bảo việc vận hành, giám sát, khai thác các hình ảnh, dữ liệu phục vụ công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm; tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương cũng như sự bình an của mỗi người dân”.

Trung tá Nguyễn Thế Bảy - Phó trưởng Công an phường Trung Đô cho biết thêm: Ngay sau khi lắp đặt hệ thống camera công cộng, Công an phường đã trích xuất dữ liệu và bắt được một nghi can có hành vi trộm cắp tài sản của người dân.

Phường sẽ tiếp tục phối hợp Công an TP khai thác thông tin, dữ liệu thu được để phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm.

Theo kế hoạch, phường Trung Đô sẽ lắp đặt tổng cộng 100 camera giám sát công cộng. Mô hình này cũng sẽ tiếp tục được nghiên cứu, triển khai nhân rộng tại 20 phường, xã khác ở TP Vinh.

Trước đó, đầu tháng 5, sau khi trích xuất từ camera cộng đồng ở phường Trung Đô, lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ Tôn Thất Tùng (trú phường Bến Thủy, Nghệ An). Đây là đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy điện trên địa bàn phường Trung Đô. Từ những hình ảnh quay cụ thể, Tùng đã không thể chối cãi mà đã thành khẩn khai báo.