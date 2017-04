Ngán ngẩm, thất vọng là cảm xúc của không ít công dân khi đi làm thẻ căn cước công dân tại Công an huyện Đông Anh (Hà Nội). Nhiều câu chuyện “bi – hài” đã phát sinh khiến người dân khốn đốn.

Nhiều người dân gặp khó khi đi làm Thẻ căn cước công dân tại Công an huyện Đông Anh. Ảnh: TG

Hồ hởi, phấn khởi rồi... thất vọng

Từ đầu năm 2017, người dân huyện Đông Anh được thông báo kế hoạch cấp mới, cấp đổi từ Chứng minh nhân dân (CMND) sang Thẻ căn cước công dân (TCCCD). Theo đó, đối tượng nằm trong diện ưu tiên có nhóm người cao tuổi. Số đối tượng này hiện chủ yếu tham gia hoạt động trong các Chi hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh... Thông tin ưu tiên được triển khai về tận các Chi hội nêu trên và phần đa hội viên đều đồng tình tham gia. Đến lịch hẹn, người cao tuổi tại thị trấn này tập trung về điểm cấp, đổi thẻ TCCCD của Công an huyện Đông Anh để làm thủ tục. Tuy nhiên, trái với không khí hồ hởi khi người người, nhà nhà rủ nhau đi làm TCCCD, đến nơi làm thẻ người cao tuổi thị trấn Đông Anh lại lũ lượt kéo nhau về trong tâm thái thất vọng, bức xúc.

Ông C (xin giấu tên) trú tại thị trấn Đông Anh cho biết: “Cả đoàn cựu chiến binh cùng nhau lên công an huyện để làm TCCCD rồi lại kéo nhau về hết. Là người dẫn đầu đoàn từng kêu gọi hội viên tham gia ủng hộ chính sách này nhưng sau đó tôi phải lẳng lặng ra về vì quá... thẹn. Nguyên nhân khiến cán bộ Công an huyện Đông Anh từ chối làm thủ tục cấp mới TCCCD cho các hội viên là do trong sổ hộ khẩu của các công dân này thiếu thông tin về ngày sinh. Thiếu ngày sinh, cán bộ công an huyện khẳng định không làm được TCCCD. Công dân được chỉ dẫn là phải về địa phương “đính chính” lại sổ hộ khẩu hoặc phải trình giấy khai sinh gốc có đầy đủ thông tin thì mới làm được TCCCD”.

Thông tin được người dân huyện Đông Anh cung cấp cho thấy, khi nhận được thông tin nêu trên, không ít người đã tỏ rõ sự bất bình. Ông N.T (thị trấn Đông Anh) cho biết: “Sổ hộ khẩu là do chính Công an huyện Đông Anh cấp cho dân. Việc ghi thiếu thông tin ngày sinh cho các thành viên trong gia đình của công dân là lỗi của công an huyện. Tại sao khi làm sổ hộ khẩu, công dân đã xuất trình CMND với đầy đủ thông tin, trong đó có cả ngày sinh mà Công an huyện không điền thông tin này vào? Giờ đây khi dân đi làm TCCCD mới thì chính Công an huyện lại “bắt lỗi” thiếu ngày sinh và yêu cầu dân phải tới cơ quan công an để sửa sổ hộ khẩu hoặc xuất trình giấy khai sinh gốc. Việc này, phải chăng đang được “vẽ” ra để làm khó, khiến dân mất thời gian, tiền bạc?”.

70 tuổi vẫn phải đi xin giấy... khai sinh

Theo phản ánh của người dân, dù họ vẫn đang sử dụng CMND cũ với đầy đủ thông tin về ngày tháng năm sinh nhưng để đính chính được sổ hộ khẩu thì phải có giấy khai sinh gốc. Đối với phần lớn người cao tuổi thị trấn Đông Anh, yêu cầu này của cơ quan công an đã khiến họ phải đối diện với không ít tình huống khôi hài và bị “hành” thêm lần nữa. Họ cho rằng, việc sở hữu một giấy khai sinh gốc đối với các bậc cao niên xấp xỉ tuổi 70, sinh ra trong những năm 1940 còn khó hơn... “lên giời”. Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội nhiều công dân đang sống tại huyện Đông Anh không sinh ra tại địa phương này mà đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trên toàn quốc. Vì vậy, để một công dân đã xa quê hơn 50 năm về xin giấy khai sinh chẳng khác nào... hành dân.

Ông N.T (thị trấn Đông Anh) năm nay 70 tuổi cho biết, cách đây vài tháng ông bị mất CMND, sau khi nhận được thông báo cấp TCCCD mới, ông và các bậc cao niên trong tổ lên Công an huyện Đông Anh để làm thủ tục. Cũng như các hộ dân khác, với lý do trong sổ hộ khẩu không có thông tin ngày sinh nên ông không được làm TCCCD mới, ông buộc phải về quê xin giấy khai sinh thay cho việc đính chính sổ hộ khẩu. Quê ông tại huyện Gia Lâm, khi về xã xin giấy, ông gặp cán bộ tư pháp, cán bộ này nói thẳng là biết ông, biết nơi gia đình ông từng sinh sống vì cán bộ này cùng làng ông. Tuy nhiên, việc cấp giấy khai sinh lại cho ông T sẽ phải mất thời gian xem xét vì vị cán bộ này không biết ông T có sinh ra ở quê hay không. Sau khi giải thích đủ điều, ông T vẫn phải quay về tay không và chờ vị cán bộ xã xác minh, trả lời... sau.

Khác với các trường hợp nêu trên, chị H.T (huyện Đông Anh) có chồng mới nhập hộ khẩu về địa phương này cũng gặp khó khi đi làm TCCCD. Theo chị, các thủ tục xác minh, nhập khẩu vừa hoàn thành và sổ hộ khẩu mới tinh cũng vừa được công an cấp nhưng khi chồng chị đi làm TCCCD, Công an huyện lại phát giấy và yêu cầu quay trở về công an nơi cư trú để xin xác nhận. Chị H.T cho rằng: “Để được nhập khẩu về Đông Anh, chồng tôi đã phải làm rất nhiều thủ tục theo quy định. Công an địa phương đã xác minh đầy đủ. Cuốn sổ hộ khẩu vừa ráo mực nhưng khi đi làm TCCCD thì chồng tôi vẫn phải quay về xin xác nhận của công an địa phương để bổ sung vào hồ sơ. Việc cấp sổ hộ khẩu do chính công an huyện làm, phải chăng công an không tin vào sổ hộ khẩu và quy trình cấp của chính họ nên mới buộc công dân phải làm lại thủ tục xác minh? Nếu đây là yêu cầu theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an thì tôi đề xuất nên cắt bớt số thủ tục hành chính rườm rà nêu trên để người dân đỡ khổ”.

Ông V cũng ở thị trấn Đông Anh phải bắt xe lọc cọc về quê ở một tỉnh thuộc khu vực Trung Bộ cách Hà Nội hơn 800km để xin xác nhận của địa phương, sau đó ông mang giấy này ra UBND thị trấn Đông Anh để xin cấp giấy khai sinh mới. Ông V năm nay đã xấp xỉ tuổi 80 và ông cho biết do sổ hộ khẩu không ghi ngày sinh nên ông được yêu cầu phải đi làm giấy khai sinh thì mới được làm TCCCD.

Minh Anh

