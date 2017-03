Người ta hay hỏi nhau, có sợ sóng gió sẽ làm rạn nứt sợi dây gắn kết trong một mối quan hệ, ở đây là tình yêu hay không. Em nghĩ, phụ nữ sẽ trả lời là không.

Giông tố đến ở nhiều giai đoạn khác nhau trọng cuộc đời, thường thì không báo trước về thời gian và cấp độ khi xuất hiện. Dù ít hay nhiều, tàn dư còn lại của sự va chạm này - giữa giông tố và con người cũng thường là đau đớn.

Nhưng, giông tố khi phải đối diện một mình là ác mộng, nhưng khi có một người đồng hành cùng chống đỡ lại là cơ hội để hiểu thấu lòng nhau. Phụ nữ, cũng thế.

Người ta thường nói, để hiểu lòng phụ nữ hãy nhìn vào giai đoạn người đàn ông của cô ấy không có gì trong tay. Còn, muốn hiểu về tâm niệm của đàn ông trong hôn nhân, hãy nhìn anh ấy khi có trong tay mọi thứ.

Thế đấy, khi tìm được một bờ vai an toàn cho mình, phụ nữ mạnh mẽ hơn tất thảy những gì họ nghĩ, vượt qua mọi ranh giới mà cuộc đời vạch sẵn. Điều này giống như một nguồn sức mạnh vô hình, dựng xây từ sự chân thành và tin tưởng vào một sự gắn kết dài lâu sâu thẳm bên trong trái tim của phụ nữ.

Sóng gió ập đến, dù cường độ thấp hay cao, dù thời gian ảnh hưởng dài hay ngắn, với phụ nữ chỉ cần quay sang thấy người đàn ông của mình vẫn đan chặt tay mình, thi thoảng xoa đầu mình mà động viên: mình cùng cố gắng em nhé, là mọi khó khăn bỗng nhẹ tênh. Lúc này, phụ nữ cảm tưởng như cả thiên hạ có quay lưng với mình, trời đất có rung chuyển khốc liệt, mình vẫn sẽ vượt qua.

Suy cho cùng thì, trước dòng đời lúc nào cũng sẵn sàng xô mình xuống đáy vực của sự hoang hoải, chênh vênh, tìm được một người đi bên cạnh khi giông tố, đáng trân quý như sinh mạng. Thành ra, khó khăn cỡ nào cũng trở thành hư vô, trôi tuột đằng sau những cố gắng.

Điều đáng sợ nhất, không phải thế giới đặt ra cho mình nhiều thử thách ra sao. Mà, đáng sợ nhất là sau những bão giông, ở khoảng trời bình yên và an toàn, mọi sự ổn định trở thành nhàm chán, trái tim thích phiêu du của người đàn ông bên mình bỗng thấy người phụ nữ của mình vô vị. Chẳng còn gánh nặng cơm áo, không còn nỗi lo trau dồi kiến thức, hay phát triển sự nghiệp, khi đàn ông biết chắc sau cánh cửa gia đình kia là sự đủ đầy, bao dung, dù mình có sai lầm vẫn có người bên cạnh cũng là lúc cơn sóng ngầm bắt đầu trỗi dậy.

Bởi, trái tim rộng lớn của đàn ông dễ dàng thay màu khi gặp gỡ một hình tượng mới lạ. Ở đó, có đầy đủ xúc cảm rung động mới mẻ, thi vị ngây thơ không vướng muộn phiền, mà quên mất rằng, người phụ nữ chai sần đang bên cạnh mình trước đây từng như thế. Chỉ là, cuộc đời buộc cô ấy phải oằn người vượt qua khó khăn và khác đi.

Việc nắm một bàn tay sần sùi và hứa cùng nhau già đi khi đời thênh thang rộng mở khó hơn nhiều lần nắm lấy một bàn tay mềm mại, tươi trẻ vốn sợ hãi sóng gió và chỉ ưa chuộng vật chất tầm thường.

Bởi suy cho cùng, người ta dễ dàng ở bên nhau khi vinh hoa phú quý vây quanh, khi an nhiên hạnh phúc trọn vẹn, nhưng không phải ai cũng đủ sức hi sinh, nỗ lực không rời xa khi sóng gió. Do vậy, ở bên nhau khi giông tố khó hơn gấp nhiều lần việc khi đời trọn vẹn quay sang vẫn thấy anh ấy nắm tay mình.

Theo GĐVN