Ngày 10-3, chính phủ Damascus kêu gọi Liên Hợp Quốc ép Thổ Nhĩ Kỳ rút hết lực lượng của mình khỏi lãnh thổ của Syria.

Theo hãng tin SANA, Bộ Ngoại giao Syria đã thúc giục Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ép Thổ Nhĩ Kỳ rút hết “lực lượng xâm lược” khỏi Syria và ngừng những hành động tấn công bừa bãi.

Chính quyền Syria cho rằng, chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã giết chết hàng chục nghìn dân thường vô tội, cùng phá hủy cơ sở hạ tầng tại Syria. Damascus khẳng định vào hôm 9-3 vừa qua, pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công vào các vị trí của quân đội Syria, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã can thiệp quân sự vào Syria từ hồi tháng 8-2016

Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi động chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Syria vào hồi tháng 8-2016 với mục tiêu quét sạch khủng bố và lực lượng người Kurd gần biên giới nước này. Nước này đã triển khai nhiều xe tăng, pháo hạng nặng cùng thường xuyên sử dụng máy bay chiến đấu oanh tạc vào các mục tiêu tại Syria.

Sự can thiệp quân sự này đã làm phức tạp thêm tình hình ở miền bắc Syria, do nơi đây là đang một chiến trường hỗn loạn với nhiều lực lượng khác nhau bao gồm quân đội Syria, các phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và lực lượng đối lập do Mỹ hỗ trợ.

Tất cả đều có mục tiêu là tiêu diệt khủng bố IS, tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra xung đột với nhau.