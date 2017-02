Hà My, cháu gái danh ca Chế Linh tiết lộ: Cô từng được Đàm Vĩnh Hưng trả cát-sê 1 tỷ đồng.

Mới đây, câu chuyện về cuộc sống của Hà My, cháu gái danh ca Thái Châu vừa được hé lộ. Sau khi ông trách mắng cháu gái không biết hưởng lộc Tổ mà sa vào chuyện chơi bời, khiến sự nghiệp tuột dốc trong chương trình Tình bolero hoan ca, thì tuần này danh ca Thái Châu vắng mặt trên ghế nóng.

Được biết, mối quan hệ giữa danh ca Thái Châu và Hà My hiện có phần căng thẳng, nhất là sau khi nữ ca sĩ chia sẻ trong chương trình lý do Thái Châu mắng mình không xuất phát từ tình thương của người cậu dành cho cháu gái, mà vì muốn “làm điều gì đó trên sân khấu”.

Cũng sau lần mắng đó, nam danh ca chưa từng đến thăm hay gặp lại cháu, dù biết cuộc sống của Hà My hiện rất khó khăn. Hà My dường như cũng đã quen với điều này. Bởi suốt 12 năm qua, 2 cậu cháu chưa từng gặp nhau. Danh ca Thái Châu cũng chưa từng đến thăm mẹ của cô, khi bà bị bệnh.

Hà My trong chương trình Tình bolero hoan ca.

Hà My cho biết, cô không giận việc bị cậu mắng mà cô, chỉ cảm thấy cậu đang áp đặt quá khứ lên cuộc sống hiện tại của cô, phủ nhận tất cả những cố gắng và nỗ lực của cô để làm lại từ đầu. Cô cũng xin lỗi danh ca vì những lời nói bộc phát trong uất ức của mình ở tập 1 của chương trình. Đồng thời, Hà My cũng đính chính nghệ sĩ Thái Châu không phải là người dẫn dắt mình vào nghề.

Nếu như cậu ruột chưa từng giúp đỡ Hà My và gia đình cô dù là việc nhỏ, thì người mà cô mang ơn nhiều nhất chính là "ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng. Năm 2005, Đàm Vĩnh Hưng từng giúp Hà My giấy tờ sang Mỹ lưu diễn. Anh cũng trả cát-sê cho Hà My trong 1 tháng biểu diễn ở Mỹ lúc đó là 1 tỉ đồng để cô mua được ngôi nhà mà mình đang ở hiện nay.

Nữ ca sĩ cho biết, cát-sê của cô không tới mức 1 tỉ nhưng Đàm Vĩnh Hưng đã cố tình đưa thêm để giúp đỡ cô mà không nói ra. Ơn nghĩa mà Đàm Vĩnh Hưng dành cho cô, suốt đời Hà My không thể nào quên.

Hiểu Đồng