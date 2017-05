Sau phản hồi của nhà sản xuất game show Tôi có thể, Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng đáp trả. Anh khẳng định ban tổ chức cố tình lợi dụng đời tư nghệ sĩ để quảng bá chương trình.

Game show I Can Do That - Tôi có thể chưa lên sóng đã vướng lùm xùm về giám khảo. Ban đầu, danh sách ghế nóng có Đàm Vĩnh Hưng nhưng sau đó anh đã rút lui khỏi cuộc thi vì chưa nhận được hợp đồng, đồng thời bác bỏ tin đồn “chèn ép” Phương Thanh.

Tuy nhiên tối 30/4, nhà sản xuất đã gửi thông cáo báo chí tiết lộ Mr. Đàm rút khỏi chương trình vì không đồng ý ngồi ghế nóng xuyên suốt cuộc thi với Phương Thanh. Đồng thời, đơn vị này cũng cho biết phía nam ca sĩ đã yêu cầu những ai ngồi ở vị trí giám khảo phải có sự chấp thuận của anh.

Đàm Vĩnh Hưng khẳng định ban tổ chức đã chơi "bẩn". Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

Ban đầu, khi nhận được thông tin này, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ anh không muốn nói thêm gì tránh PR cho chương trình. Nhưng mới đây, trên Facebook cá nhân, “quý ông làng nhạc Việt” đã có những đáp trả đanh thép.

HLV The Voice nói anh đã có 20 năm đi hát, trong đó có 15 năm chạm trán với thị phi, đối mặt với hàng loạt scandal từ đời tư đến sự nghiệp, từ việc bị hại hay vô tình “dính đạn” nên đã có kinh nghiệm đối phó. Anh cho rằng việc mình bị lôi kéo vào game show để “hâm nóng” chương trình trước khi được phát giống “một trò bẩn”.

“Thời nào rồi mà còn chơi chiêu, mượn đời tư nghệ sĩ để đánh động dư luận thay vì đầu tư chất lượng chương trình. Xem ra công ty truyền thông này xem thường khán giả quá! Khán giả bây giờ họ thông minh lắm, đâu phải cứ bịa chuyện hay tung tin nhắn tự viết là lừa được mọi người”, giọng ca Ô kìa đời bỗng dưng vui viết.

Đàm Vĩnh Hưng nhấn mạnh ban tổ chức “chơi không đẹp với nghệ sĩ”. Anh chỉ trích nhà sản xuất khi chưa ký kết hợp đồng đã vội công bố, đưa tin.

“Chưa hết, đã là hợp đồng phải có nguyên tắc bảo mật, chứ đâu ra chuyện khi cần PR thì sẵn sàng tung ra. Thử hỏi về sau có làm được với nghệ sĩ nào không”, Mr. Đàm tỏ ra giận dữ.

Đàm Vĩnh Hưng đăng bức hình với mô tả hài hước anh là "Chí Phèo thứ thiệt của showbiz". Ảnh: FBNV.

Đàm Vĩnh Hưng cho rằng phía đối tác đã “chơi trò vu khống” nên tuyên bố “đừng bao giờ mời Đàm Vĩnh Hưng và những người anh em trong nghề tham gia các chương trình của đơn vị này”.

Kết thúc câu chuyện, anh hài hước khẳng định mình là “Chí Phèo thứ thiệt của showbiz” và không có ý định “giải phẫu thẩm mỹ để Chí Phèo đẹp hơn”.

Kim Chi