Mặc dù đã chính thức trả lời báo chí về ồn ào mới đây với ca sĩ Phương Thanh nhưng Mr Đàm vẫn chưa thôi bức xúc. Anh cho rằng, nhà sản xuất game show "I can do that" đang lợi dụng tên tuổi của mình để PR bẩn.

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng cho biết: "20 năm đi hát, 15 năm chạm trán với thị phi, scandal gần như là đến với tôi đều đặn mỗi năm đúng theo 4 mùa rõ rệt như "chu kỳ…". Scandal to nhỏ, sự nghiệp hay đời tư, do mình do người, bị hay vô tình hứng đạn… đủ cả, nên nói gì nói kinh nghiệm đối phó tôi đây không thiếu… Mấy hôm nay "được" kéo vô một cái game show để họ cần làm nóng trước khi phát sóng như một trò bẩn". Theo lời Đàm Vĩnh Hưng thì giữa anh và ban tổ chức chưa hề ký kết hợp đồng mà họ đã vội vàng đưa thông tin với dư luận và chỉ dựa vào vài tin nhắn không rõ người nhận hay người gửi. Không những thế, Đàm Vĩnh Hưng còn thách thức công ty làm game show kia công khai số điện thoại được cho là quản lý của anh nhắn với yêu cầu không ngồi chung ghế nóng xuyên suốt với ca sĩ Phương Thanh. Mr Đàm không ngần ngại chỉ ra những chi tiết vô lý trong thông tin "tố" của ban tổ chức. Anh nói người đại diện của mình có thói không bao giờ viết tin nhắn có dấu. Và khi nói chuyện với người khác về Đàm Vĩnh Hưng, người đại diện của anh luôn dùng từ "Hưng" thay vì chữ "anh Đàm" như tin nhắn ban tổ chức công bố. Đàm Vĩnh Hưng viết: "Ban tổ chức bên đó có quyền bật số điện thoại đó lên cho cả giới hoặc các fans biết để xác nhận có phải là số điện thoại của chị Hồng (tên người đại diện của Mr Đàm - PV) hay không? Nếu đúng thì chúng ta sẽ đánh tiếp!". Chốt cho vụ việc này, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng bên ban tổ chức đã "dựng trò vu khống" anh nên anh sẽ để pháp luật can thiệp. Nam ca sĩ cũng khẳng định từ nay sẽ "cạch mặt" công ty này. Bởi theo anh, một chương trình chưa biết hay dở thế nào nhưng đã làm nhiều trò PR không đẹp để lấy tiếng thay vì quan tâm tới chất lượng chương trình thì nên ngừng chơi. Không những thế, Đàm Vĩnh Hưng còn tuyên bố sẽ dùng sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi anh em đồng nghiệp không hợp tác với công ty tổ chức game show này. Anh viết: "Đừng bao giờ mời Đàm Vĩnh Hưng và những người anh em trong nghề của tôi tham gia các chương trình của mấy người nhé. Chắc mấy người cũng dư sức biết cái miệng cũng như sức ảnh hưởng kêu gọi của tôi như thế nào mà phải không? Nếu muốn cấu xé tôi thì tôi sẽ chơi hết nấc một lần với các bạn. Tôi khẳng định một điều: Tôi chính là Chí Phèo thứ thật của cái showbiz này rồi! Tôi cũng không bao giờ sợ xấu và cũng không bao giờ có ý định giải phẫu thẩm mỹ Chí Phèo đó đẹp hơn đâu. Vui lòng cạch mặt nhau luôn đi. Xong. Hết chuyện…" Mẹ vào tù và bước ngoặt cuộc đời của Đàm Vĩnh Hưng Đàm Vĩnh Hưng không giấu giếm chuyện mẹ anh từng phải vào tù và lý do tại sao Hoài Linh luôn là người anh mang ơn. Đàm Vĩnh Hưng: trẻ dễ thương, lớn đẹp trai, giờ là soái ca Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ một số bức ảnh theo trào lưu “dậy thì thành công” đang được ưa chuộng trên mạng xã hội hiện nay.