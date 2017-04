Mới đây, thông tin về cuộc đụng độ giữa Đàm Vĩnh - Phương Thanh được lan truyền. Theo đó, có người cho rằng Đàm Vĩnh Hưng đã từ chối ngồi ghế nóng vì có Phương Thanh.

Trước thông tin bị đào bới scandal cũ với Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng viết: 'Thời buổi này công nghệ PR tại Việt Nam cũng như thế giới đã lên tới level nào rồi mấy cưng ơi!

Đừng có trẻ con và chứng minh mình kém cỏi , lười suy nghĩ, cũ kỹ và ăn may ...phải sử dụng chiêu hèn kế mọn theo kiểu tát nước theo mưa....

"Nhìn vào thấy bẩn mắt lắm" !!Đúng như lời của mụ phù thủy lắm chữ nhìu chiêu TRÁC THÚY MIÊU....nói!

Bẩn thật ! Cả một ekip là người đã trưởng thành và đủ bản lĩnh cũng như tài chính thì mới bước vào con đường tổ chửc này tổ chức nọ...

Sao lại có thể dễ dàng dung túng với đội ngũ truyền thông kém cỏi và ngu như thế???làm việc cho mình???Bước tới đây! Tui sẽ xé cho một trang về các chiêu trò...Đem về thầy trò chia nhau xài ....."

Ngay sau đó, Ông hoàng nhạc Việt chia sẻ ảnh chụp cùng Hà Hồ cùng dòng trạng thái: "Cô ạ!

Để Anh nói cho cô nghe!

Cô đừng có mà mơ chiếm đoạt các trang báo của Anh nhé!

Anh còn chưa biết phải bày ra trò gì cho mùa hè này thì đã có mấy đứa cóc ghẻ giở chiêu đẩy Anh vào một kịch bản copy scandal của cô đây này!

Anh thấy buồn lôn quá cô ạ! Cô có mang theo dầu gió đó ko??

- Hhhhhhhhh! Anh nhìn em đi! Em dự tiệc xinh thế lày ! Mang theo dầu gió làm ....cờ hó gì????Mà có chuyện gì thế Anh??Ôi xời...Anh ko muốn nhắc đến cô ạ! Vô tình trúng bẫy của họ để chương trình họ sắp làm được PR chùa à???Bọn này đánh giá Anh của cô hơi bị thấp....Cô biết Anh rồi đấy! Muôn đời SỰ THẬT vẫn là thứ sẽ làm những kẻ hèn phải khiếp sợ"

Đoạn chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng.

Trước nhiều luồng ý kiến trái chiều từ người trong cuộc, BTC gameshow I can do that lên tiếng: ""Tôi có thể- I can do that" xác nhận thông tin và những thắc mắc xoay quanh câu chuyện ghế nóng giữa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Phương Thanh như sau :

1/ BTC chính thức xác nhận thông tin: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được BTC chương trình mời tham gia ngồi ghế nóng ngay khi hoàn tất thủ tục mua bản quyền gameshow I can do that từ nước Đức

.2/ BTC chương trình đồng thời cũng mời ca sỹ Phương Thanh ngồi cùng ghế nóng với Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Phương Thanh cũng xác nhận đồng ý việc tham gia chương trình.

3/ Nhưng trước ngày chuẩn bị ghi hình, BTC nhận được thông tin Đàm Vĩnh Hưng xin rút khỏi vị trí BGK vì lí do cá nhân.

4/ Câu chuyện lùm xùm xung quanh phát ngôn của Đàm Vĩnh Hưng " Có Đàm, không có Phương Thanh" là câu chuyện cá nhân giữa 2 nghệ sỹ và BTC không phải là người phát ngôn".

Hiện tại, Phương Thanh chưa lên tiếng về vấn đề này và có vẻ Đàm Vĩnh Hưng đang

