Theo ban tổ chức, Đàm Vĩnh Hưng đưa ra điều kiện chỉ ngồi ghế giám khảo cùng Phương Thanh trong một vài số cuộc thi I Can Do That. Không được đồng ý, Mr. Đàm đã rút khỏi ghế nóng.

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin Đàm Vĩnh Hưng “chèn ép” Phương Thanh ở một game show khi anh không đồng ý ngồi ghế giám khảo cùng đồng nghiệp. Ban đầu, Mr. Đàm và Phương Thanh được mời ngồi ghế nóng cuộc thi I Can Do That nhưng sau đó “quý ông làng nhạc Việt” đột ngột xin rút khỏi game show. Giọng ca Tuổi hồng thơ ngây trả lời một tờ báo rằng ban tổ chức đang sử dụng tên tuổi của anh để đánh động dư luận, tạo sự chú ý cho chương trình. Anh cho biết mình được ê-kíp sang nhà để lấy lịch, thỏa thuận điều kiện, thù lao và thời gian. Đàm Vĩnh Hưng rút lui khỏi chương trình trước ngày họp báo diễn ra. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc. “Mọi thứ xong hết, tôi chờ mãi chẳng thấy hợp đồng gửi đến, người đại diện của tôi cũng đã gửi mail nhắc và chờ xác nhận chính thức có làm hay không để xếp lịch làm việc tránh đụng với các show khác", Đàm Vĩnh Hưng cho biết. "Sau đó, ban tổ chức lại cho một ê-kíp khác sang thương lượng lại từ đầu, sau đó lại im lặng. Chính vì thế, công ty Tiếng Hát Việt đã gửi mail thông báo không nhận lời tham gia game show này. Tiếp theo, họ mời ai là chuyện của họ”, anh giải thích. Tuy nhiên, sau phát ngôn của nam ca sĩ, ban tổ chức lại đưa ra thông báo ngược lại. Người đại diện chương trình cho biết họ đã liên lạc với Đàm Vĩnh Hưng để có cuộc gặp mặt trao đổi sự việc nhưng anh không nghe điện thoại. “Ngay từ đầu, ban tổ chức đã rất mong muốn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ngồi ghế nóng game show nên đã sắp xếp lịch quay toàn bộ chương trình phù hợp với yêu cầu thời gian của Đàm Vĩnh Hưng. Đi đến kết luận cuối cùng chúng tôi thống nhất là bản hợp đồng cả hai bên đồng ý, tuy nhiên thời điểm đó Đàm Vĩnh Hưng lưu diễn nước ngoài nên chúng tôi phải chờ về ký”, nhà sản xuất khẳng định trong thông cáo báo chí. Phương Thanh trong ngày họp báo ra mắt game show. Ngoài việc thương thảo với HLV The Voice, ban tổ chức cũng mời Phương Thanh ngồi ghế nóng với mong muốn “chương trình thật sự hấp dẫn với hai giám khảo là hai nhân vật có vị trí và chỗ đứng nhất định trong làng giải trí Việt”. Ban tổ chức xác nhận “chị Chanh” vui vẻ đồng ý tham gia và tuyên bố “mọi chuyện cá nhân sẽ để sau hậu trường, còn lại sẽ không ảnh hưởng đến chương trình”. Nhưng người đại diện chương trình tiết lộ sau khi Đàm Vĩnh Hưng về nước, ê-kíp đã liên hệ để hoàn tất hợp đồng nhưng nam ca sĩ lại đưa ra nhiều yêu cầu. Trong đó, đáng chú ý là việc anh chỉ đồng ý ngồi cùng Phương Thanh ở một hoặc hai số. “Nhưng ngồi xuyên suốt tất cả các số game show thì Đàm Vĩnh Hưng xin rút lui”, thông cáo viết. Cũng theo thông cáo báo chí, phía giọng ca Chiếc vòng cầu hôn còn bổ sung điều kiện ban giám khảo ngồi cùng Đàm Vĩnh Hưng phải được sự chấp thuận của anh. Ban tổ chức cho biết điều này đi ngược tiêu chí của chương trình, vì Đàm Vĩnh Hưng chỉ là một thành viên ban giám khảo, ngoài anh ra còn có hai giám khảo khác nên họ tiếp tục đàm phán nhưng bất thành. Thông cáo nêu rõ vì hai bên không thống nhất quan điểm nên đã dừng hợp tác trước ngày họp báo 5/4. Trong giới showbiz, việc Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh “cạch mặt” từ nhiều năm nay vốn không còn chuyện lạ. Tuy nhiên, tuyên bố thẳng thừng của giọng ca sinh năm 1971 đã vấp phải phản ứng của dư luận. Nhiều cư dân mạng so sánh sự việc lần này với scandal chèn ép của Hồ Ngọc Hà và Minh Hằng theo kiểu “có tôi thì không có người đó”. Không ít ý kiến cho rằng Đàm Vĩnh Hưng quá “ghê gớm”, song cũng có nhiều người đánh giá đây là “chiêu PR” của nhà sản xuất. Kim Chi