Không chỉ hứa suông, Mr. Đàm đã thực sự biến lời nói của mình thành hiện thực với Hà My, tình cũ của nghệ sĩ Hoài Linh.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã có một chuyến lưu diễn tại hải ngoại để phục vụ người hâm mộ. Anh nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt, hàng trăm khán giả đã nán lại sau buổi diễn để xin được chụp hình cùng với Mr. Đàm.

Được biết, đây là một trong những đêm diễn trong chuyến lưu diễn phục vụ các fan yêu mến giọng ca của Mr. Đàm trước khi quay về Việt Nam để chuẩn bị cho đêm nhạc Duyên phận, diễn ra vào ngày 01.04.2017.

Nam ca sỹ cho biết trong đêm nhạc sắp tới của mình, anh sẽ có một bài hát song ca cùng Ông hoàng nhạc sến Ngọc Sơn. Ca khúc hiện nay vẫn chưa được bật mí, tuy nhiên nhiều người đang rát mong muốn được chiêm ngưỡng sự kết hợp giữa hai danh ca có phong cách âm nhạc khác biệt này.

Từng là anh em thân thiết nhiều năm trong nghề và nhiều lần ngồi chung trên ghế nóng các gameshow, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh không muốn làm khó giám khảo Thần thượng Bolero 2017. Nam ca sĩ Vì anh là soái ca quyết định tiết lộ trước tone bài hát để “đàn anh” chuẩn bị tinh thần.

“Anh Ngọc Sơn xưa nay vốn là danh ca, nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình nên việc mời anh ấy hát chung một liên khúc nhạc sở trường chẳng khác nào như cá gặp nước.

Tính Hưng xưa nay đã làm gì đều phải làm cho thật mới lạ, độc đáo, chứ không khán giả họ chán ngay. Lần này, Hưng sẽ mang đến cho người hâm mộ màn thách thức gay cấn với Ngọc Sơn” - Mr Đàm tiết lộ.

Sau khi tham gia Tình Bolero hoan ca và gây chú ý với khán giả, Hà My đã có nhiều show hơn trước. Song, nữ ca sĩ lại gặp khó khăn khác vì vướng bận chuyện gia đình khi mẹ thì đau ốm, cháu ngoại chỉ mới 7 tháng tuổi cần người chăm sóc. Một người bạn kể, anh trai của Hà My từ quê lên phụ chị trông cháu và tranh thủ đi bán vé số, nhưng do đã lớn tuổi, tay chân yếu nên có hôm suýt làm rơi em bé. Vì vậy, Hà My không dám rời cháu để đi đâu. Ở nhà, nữ ca sĩ phải để điện thoại ở xa vì sợ cháu giật mình. Đó là lý do nhiều người khó liên lạc được với chị.

Riêng với show Duyên phận, bằng mọi giá Hà My cũng sẽ có mặt. Đây là dịp để nữ ca sĩ nổi tiếng một thời gặp lại Đàm Vĩnh Hưng và nói lời cảm ơn anh vì đã hết lòng giúp đỡ, chia sẻ với chị suốt thời gian qua.

Chương trình còn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi khác như danh hài Trường Giang, ca sĩ Hồ Việt Trung và các ca sĩ trẻ Trung Quang, Minh Thảo, Phượng Vũ, nhóm Apple, Cao Hoàng Oanh, Trương Diễm, Tuấn Chu...