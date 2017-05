Phương Thanh không quan tâm tới việc bị Đàm Vĩnh Hưng chèn ép, từ chối ngồi ghế nóng cùng cô trong một gameshow.

Mới đây, đại diện BTC chương trình "I Can Do That" đã gửi thông cáo tới báo chí, khẳng định Đàm Vĩnh Hưng đưa ra nhiều yêu sách, trong đó có điều khoản anh chỉ đồng ý ngồi ghế giám khảo với Phương Thanh trong một vài số. Trong trường hợp Phương Thanh làm giám khảo chính thức và đi xuyên suốt chương trình cùng anh thì Đàm Vĩnh Hưng xin rút lui. Trước thông tin này, Đàm Vĩnh Hưng phủ nhận.

Nam ca sĩ chia sẻ: "20 năm đi hát, 15 năm chạm trán với thị phi, scandal gần như là đến với tui đều đặn mỗi năm đúng theo 4 mùa rõ rệt như "chu kỳ...". Scandal to nhỏ, sự nghiệp hay đời tư, do mình do người, bị hại hay vô tình hứng đạn... đủ cả, nên nói gì nói kinh nghiệm đối phó tui đây không thiếu....Mấy hôm nay "được" kéo vô một cái gameshow để họ cần làm nóng trước khi phát sóng như một trò bẩn! Nay tui sẽ diễn vai một người dễ thương trước nè! Lát nữa sẽ lộ bản chất đanh đá sau: Coi như chúng ta đang chơi game Tuyệt đỉnh song ca hoặc trời sinh một cặp đi ha!".

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ rằng BTC game show này đang mượn sự nổi tiếng của anh để PR: "Không biết mấy người sau khi mượn tên tuổi của tui để PR chùa thì kiếm chác được bao nhiêu tiền, nhưng với cách làm ăn thiếu chuyên nghiệp và chơi không đẹp với nghệ sĩ thế này thì chắc sẽ sớm gặp quả báo.

Ai đời chưa ký kết hợp đồng mà đã vội vàng công bố, đưa thông tin với dư luận mà dựa vào vài tin nhắn không rõ người nhận hay người gửi cứ như trò mạo danh của mấy đứa trẻ con hay làm, chưa hết đã là hợp đồng thì luôn có nguyên tắc bảo mật chứ đâu ra chuyện khi cần PR thì sẵn sàng tung hê vậy thử về sau có làm được với nghệ sĩ nào không?".

Ngay sau đó, ca sĩ Phương Thanh cũng chia sẻ: "Hôm nay em lại được dính vô scandal game: Tôi có thể. Hai hôm trước em vừa mới trả lời xong. Hôm nay BTC có đưa ra bằng chứng hay thông tin cụ thể trên báo chí, nhưng thư thả hãy gọi phỏng vấn em. Nói thật, ngay lúc này em chưa và không để tâm vô mấy chuyện này lắm. Vì sau chuyến đi Trường Sa 10 ngày trở về, hồn vía em đang để nơi đó và các chiến sĩ Hải quân thế hệ 9x đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo. Thư thả tinh thần cho nhẹ nhàng chứ em cũng không thích dính vô mấy lùm xùm này. Mọi người cứ suy nghĩ thay em đi. Khi nào hồn vía em quay lại thành phố, em sẽ suy nghĩ chín chắn rồi mới lên tiếng sau vậy...".

