Nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung, Chí Tài, Dương Triệu Vũ và Giang Hồng Ngọc vừa kết thúc chuyến lưu diễn châu Âu qua Anh, Cộng hòa Czech Ba Lan … Chia sẻ của Giang Hồng Ngọc, đây thật sự là chuyến đi “bão táp” đối với cô và các nghệ sĩ trong đoàn.

Chuyến đi diễn châu Âu của các nghệ sĩ lần này có lộ trình thực sự chóng mặt, với tour diễn 3 nước trong vòng 3 ngày, sau đó lại gấp rút trở về Việt Nam chuẩn bị cho những sự kiện, chương trình khác.

Các nghệ sĩ đã có chuyến lưu diễn bão táp tại các nước châu Âu.

Ban đầu chuyến đi có phần không suôn sẻ khi một số nghệ sĩ không kịp làm visa nên đã không có mặt như quảng cáo trong poster ở các nước. Cũng vì chờ đợi những nghệ sĩ chưa xong hộ chiếu, nên cả đoàn luôn trong tư thế sẵn sàng lên đường bất kể lúc nào.

Giang Hồng Ngọc nhận lịch bay buổi sáng, tối phải lên đường, lại đúng ngày cô bận tối mắt cho buổi chụp hình dự án âm nhạc mới. Giang Hồng Ngọc thở phào nói: “Đúng là được Tổ nghiệp thương nên anh chị em nghệ sĩ đi lần này mới có sức bền đến vậy, gần như không ai kịp nghỉ ngơi gì, cứ đến nơi là vào thẳng hậu trường chuẩn bị, diễn xong chỉ kịp rửa mặt lại ra sân bay đến nước khác”.

4 ngày liên tục, ngày nào cũng coi máy bay là khách sạn, cực khổ vậy mà các đàn anh như Đàm Vĩnh Hưng, Chí Tài luôn làm “chỗ dựa” tinh thần cổ động cho Giang Hồng Ngọc kiên cường “chiến đấu”.

Những lần các nghệ sĩ chụp hình chung được với nhau là khoảnh khắc vô cùng hiếm hoi trước khi ngủ trên máy bay để dưỡng sức, hoặc trong thời gian chờ bay ngắn ngủi. Tiếp sức cho các nghệ sĩ là mì gói được “thủ sẵn” trong vali, không ai kịp ăn uống đầy đủ vì bay mải miết và diễn liên miên như thế.

Ở mỗi nước, các nghệ sĩ thường hát khá nhiều bài để phục vụ bà con xa quê, dù “lăn” từ máy bay “lăn” vào sân khấu ngay lập tức nhưng nghệ sĩ nào cũng rất sung, hát 5-7 bài không biết mệt nhờ tình cảm nồng hậu, sự ủng hộ và trân trọng đặc biệt của bà con Việt kiều ở các nước.

Sau chuyến lưu diễn, Giang Hồng Ngọc lập tức bắt tay vào chuẩn bị tập luyện cho ca khúc mới để trình diễn trong đêm chung kết The Remix tới đây mà cô là khách mời với tư cách giải Vàng The Remix mùa đầu tiên. Trong phần trình diễn này, Giang Hồng Ngọc sẽ đem đến một hình ảnh thật sự mới mẻ, chính vì vậy, cô chú trọng tập luyện kỹ lưỡng. Theo tiết lộ của Giang Hồng Ngọc, đó sẽ là một ca khúc nhạc xưa của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, tuy nhiên, sẽ mang một hơi thở vô cùng mới mẻ, vẫn giữ được hồn xưa, nhưng rất hiện đại nhờ bản phối văn minh của nhạc sĩ Hoàng Touliver. Giang Hồng Ngọc tin, sự trở lại này sẽ cho khan giả thấy một Giang Hồng Ngọc đã trưởng thành như thế nào sau khi thành công từ The Remix 2015.

Những hình ảnh chuyến lưu diễn:

Giang Hồng Ngọc đã phải ngủ li bì 1 ngày sau khi về Việt Nam; bởi chuyến lưu diễn thật sự gấp gáp.

Chuyến lưu diễn liên tục, thậm chí có lúc không có thời gian để ăn, các nghệ sĩ phải úp mì tôm cho qua bữa.

Nhưng không vì thế mà nụ cười vắng bóng trên gương mặt họ.

Mr Đàm bên hai bông hồng của chuyến lưu diễn: Giang Hồng Ngọc, Phi Nhung.

Phi Nhung và Giang Hồng Ngọc rất gắn bó trong chuyến đi này.

PT/ Báo Tin Tức