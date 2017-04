Đàm Vĩnh Hưng lần đầu tiên lên tiếng sau những ồn ào xung quanh câu chuyện "không đội trời chung" với ca sĩ Phương Thanh khiến nhiều người bất ngờ.

Cách đây không lâu, ban tổ chức gameshow Tôi có thể - I can do that họp báo ra mắt tại TP HCM. Trong thông cáo báo chí, ban tổ chức cho biết, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là một trong các giám khảo và anh sẽ xuất hiện trong buổi ra mắt này. Trong thông cáo không có tên ca sĩ Phương Thanh. Tuy nhiên, hôm họp báo diễn ra, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vắng mặt, thay vào đó là Phương Thanh xuất hiện và được công bố là một trong những giám khảo chính của chương trình.

Ban tổ chức gameshow xác nhận, họ đã mời Đàm Vĩnh Hưng ngồi "ghế nóng" trước khi chương trình lên sóng và nam ca sĩ đồng ý. Ban tổ chức cũng đồng thời mời Phương Thanh làm giám khảo cùng Đàm Vĩnh Hưng. Tuy nhiên, trước ngày ghi hình, Mr. Đàm xin rút khỏi vị trí ban giám khảo vì lý do cá nhân. Riêng câu chuyện phát ngôn được cho là của Đàm Vĩnh Hưng thì nhà sản xuất cho rằng đó là câu chuyện cá nhân giữa hai nghệ sĩ, họ không bình luận gì, tờ Ngôi sao đưa tin.

Ca sĩ Phương Thanh - Đàm Vĩnh Hưng

PV Thanh niên đã liên hệ với Mr Đàm, anh cho biết: "Tôi có nhận được lời mời tham gia chương trình. Tuy nhiên thời điểm đó chỉ là mới trao đổi công việc, chưa có nội dung cụ thể, chỉ là nói miệng và không ký kết bất cứ giấy tờ gì. Tôi rất phẫn nộ khi thấy tên tuổi và hình ảnh của mình bị đem ra PR một cách thiếu thiện chí, kém văn minh thậm chí là hạ đẳng như thế".

"Họ chỉ trông mong Đàm Vĩnh Hưng phản ứng mạnh, để sa vào cái bẫy đã giăng để trục lợi bất nhân. Với vị trí của tôi hiện nay, cần gì phải tranh giành hay lo sợ sức ảnh hưởng của bất cứ ai", anh nói thêm.

Khi kỏi về mối quan hệ với đồng nghiệp lâu năm trong nghề, cả ca sĩ Phương Thanh và Đàm Vĩnh Hưng đều từ chối phát ngôn.

Sự từ chối của Mr Đàm khiến chiếc ghế nóng cạnh Phương Thanh vẫn đang bỏ ngỏ. Ban tổ chức cho biết ban giám khảo sẽ được thông tin trước ngày phát sóng 19/5.

Trung Hùng (Tổng hợp theo báo Ngôi Sao, Tiền Phong)