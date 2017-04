Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng bức xúc khi bị vướng vào ồn ào tương tự với người em thân thiết Hồ Ngọc Hà sau scandal ‘chèn ép’ Minh Hằng ở The Face.

Sau ồn ào Hồ Ngọc Hà chèn ép Minh Hằng rời ghế nóng The Face chưa lắng xuống thì Đàm Vĩnh Hưng lại bị kéo vào scandal có tính tương tự như vậy. Nam ca sĩ gây nhiều tranh cãi với tuyên bố: “Có Thanh thì không có Đàm” khi ngồi chung ghế nóng với ca sĩ Phương Thanh trong chương trình truyền hình "I can do that - tôi có thể".

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải bức hình chụp cùng đàn em thân thiết Hồ Ngọc Hà cùng với lời nhắn nhủ: "Cô ạ! Để anh nói cho cô nghe! Cô đừng có mà mơ chiếm đoạt các trang báo của anh nhé! Anh còn chưa biết phải bày ra trò gì cho mùa hè này thì đã có mấy đứa giở chiêu đẩy anh vào một kịch bản copy scandal của cô đây này!" Qua đó, có thể thấy Đàm Vĩnh Hưng đang ngầm nói đến scandal chèn ép Phương Thanh. Anh cũng cho rằng mình vô tình bị “trúng bẫy” của những người giở chiêu trò để bị đẩy vào scandal giống như Hồ Ngọc Hà.

Tăng Thanh Hà tái xuất rạng rỡ sau khi sinh con thứ hai. Cô hội ngộ cùng bạn thân tham dự tiệc sinh nhật của người chị thân thiết Thân Thúy Hà.

Nhật Kim Anh hạnh phúc vì được gặp con trai sau những giờ làm việc mệt mỏi. Cô hào hứng khoe: “Em đã hết cô đơn vì anh ấy đã đến”.

Hoa hậu Mỹ Linh thích thú khi lần đầu tiên được đặt chân đến châu Âu.

Lê Phương hạnh phúc vì con trai luôn là người an ủi mình những lúc mệt mỏi. Nữ diễn viên chia sẻ: “Chính thức bệnh luôn từ lúc bước về nhà là 3h sáng! 7h! Anh dậy sớm thấy mẹ vẫn nằm, lật đật kêu mẹ dậy thay đồ cho, mẹ hỏi đi đâu anh nói. Để con đi mua đồ ăn sáng chứ để mẹ với ngoại đói bụng con không có yên tâm”.

Dương Mỹ Linh đi ăn sinh nhật cùng Ngọc Quyên. Cô đăng tải hình ảnh kèm theo dòng chú thích: “Hôm nay sinh nhật nhỏ đang ngồi đối diện mình. Hai đứa đi ăn để chúc mừng sinh nhật nhưng nhìn có hơi vẻ đau khổ quá, chỉ vì người chụp quá có tâm quá có tư tưởng dìm hàng nhan sắc hai nhỏ này”.

Hồng Quế khoe ảnh con gái dễ thương mở tròn mắt nhìn mẹ chụp ảnh. Bà mẹ một con viết: “Bánh bèo đáng yêu của mẹ”.

Mạc Hồng Quân hạnh phúc khoe cậu con trai kháu khỉnh, điển trai giống hệt bố. Anh tự nhận: “Cha nào con nấy”.

MC Hoàng Linh hạnh phúc bên bạn trai mới. Nữ MC tự nhủ: “Cái gì đến sẽ đến! Thuận theo tự nhiên là một loại phúc”.

Angela Phương Trinh tụ tập ăn uống cùng bạn bè. Nữ diễn viên viết: “Update lại hình ảnh tối qua đi ăn với các tình yêu”.

Giữa tâm bão Trấn Thành bị đài truyền hình Vĩnh Long ‘cấm sóng’. Danh hài Hoài Linh động viên Trấn Thành mạnh mẽ để vượt qua khó khăn trong thời điểm này. Anh đăng bức hình chụp chung với Trấn Thành trên tài khoản Instagram cá nhân cùng lời nhắn nhủ: “Mạnh mẽ lên em”.

Vân Anh