Thiếu tiền để bao người yêu ăn chơi, Trần Quang Tùng (26 tuổi, ngụ ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) đã dùng dao nhọn đâm người đi đường hòng cướp tài sản.

Tùng tại trụ sở công an

Ngày 3.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Công an TP.Hà Nội) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Trần Quang Tùng để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã xác minh làm rõ, do không có nghề nghiệp ổn định, nhưng lại cần nhiều tiền để bao người yêu ăn chơi, Tùng nghĩ ra cách cướp giật tài sản của người đi đường.

Sáng sớm 18.4, Tùng giấu sẵn con dao nhọn chuyên dùng gọt hoa quả cùng một đoạn tuýp sắt vào túi, rồi đi dọc tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên). Tới khu vực đầu ngõ 162/51, Tùng phát hiện chị Nguyễn Thị Nga (46 tuổi) đang chuẩn bị dắt chiếc xe máy hiệu SH bước ra khỏi cổng, liền lân la, giả làm thợ sửa chữa đường ống nước, hỏi chuyện. Sau vài ba câu, Tùng bỏ đi, quay ra đầu ngõ đứng nấp, đợi chị Nga đi xe máy ra sẽ hành động.

Ít phút sau, khi chị Nga chạy xe tới đầu ngõ, Tùng lao ra dùng dao đâm vào người chị Nga. Dù bất ngờ nhưng chị Nga may mắn tránh được nhát dao này.

Sau nhát đâm trượt, Tùng ra sức đẩy ngã chị Nga, rồi nhảy lên chiếc xe máy tẩu thoát. Do tiếc tài sản, chị Nga bám chặt lấy đuôi chiếc xe, cho đến khi tên cướp tăng ga bỏ chạy, chị Nga mới buông tay.

Theo cơ quan công an, tài sản bị mất mà bị hại trình báo trong vụ cướp này ngoài chiếc xe SH còn một chiếc túi xách đựng điện thoại di động iPhone 7 Plus, cùng hơn 2 triệu đồng tiền mặt và giấy tờ tùy thân.

Không lâu sau khi gây ra vụ cướp tài sản, Trần Quang Tùng bị bắt tại khu vực thuộc quận Cầu Giấy, khi đang liên hệ bán lại chiếc xe máy là tang vật trong vụ cướp kể trên.

