Sau khi bất ngờ đâm một nam thanh niên hàng xóm trọng thương, Hùng đã cố thủ trong nhà gần 6 tiếng nhưng đến 20h tối 12/5, người đã ra khỏi nhà và đồng ý theo lực lượng chức năng về trụ sở công an để làm việc.

Trước đó, khoảng 14h ngày 12/5, một người đàn ông tên Hùng (hơn 40 tuổi) sinh sống trong ngõ 28, phố Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội cầm dao đi ra đường với biểu hiện bất thường khiến người dân hoảng sợ.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Sau đó, ông Hùng đi đến nhà anh P. V. M. (28 tuổi, trong ngõ 38, phố Ngô Sỹ Liên) rồi bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh M. Người thân cho biết, nam thanh niên 28 tuổi này bị ông Hùng đâm một nhát vào ngực, 2 nhát vào lưng.

"Lúc xảy ra vụ việc con tôi đang ngủ trong nhà. Thấy người lạ cháu dậy hỏi thì bất ngờ bị đâm nhiếu nhát. Cháu hiện vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện", mẹ của anh M. kể lại.

Đối tượng Hùng (đầu hói) đã bị khống chế.

Sau khi đâm anh M, người đàn ông này cầm dao đi về nhà và khóa cửa cố thủ bên trong. Nhận được tin báo của Công an quận Đống Đa, Công an phường Văn Miếu đã triển khai lực lượng đến hiện trường xử lý vụ việc.

Cơ quan Công an đã chặn các lối ra vào ngõ 28 Ngô Sĩ Liên để đảm bảo công tác an toàn. Do người này cầm theo hung khí và cố thủ trong nhà nên cơ quan công an vẫn đang tìm cách tiếp cận bên trong để đưa ông ta ra ngoài.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ của mình, đến 20h cùng ngày, Hùng đã đồng ý ra khỏi nhà và theo nhà chức trách về trụ sở công an để làm rõ sự việc.

Tân Trường