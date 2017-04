Tiền đạo chủ lực của CLB Hà Nội nhận án phạt nặng từ AFC và nhiều khả năng nó còn ảnh hưởng đến cả những trận đấu tại V.League của CLB Hà Nội.

Trong trận đấu diễn ra chiều ngày 19.4 giữa hai CLB Ceres Negros (Philippines) vs Hà Nội FC trong khuôn khổ AFC Cup 2017, tiền đạo Hoàng Vũ Samson đã có hành vi rất phản cảm là tung liên tiếp những cú đấm về phía vùng mặt của cầu thủ đội chủ nhà. Rất may cầu thủ 2 bên đã lập tức xông vào can ngăn không để vụ việc diễn biến xấu hơn. Tuy nhiên với hành động của mình, Samson đã bị trọng tài chính truất quyền thi đấu và gián tiếp khiến đội nhà nhận thất bại đậm trên sân đối phương.

Án phạt của Hoàng Vũ Samson có thể lan sang cả V.League nếu CLB Hà Nội bị loại khỏi AFC Cup.

Mới đây, AFC đã chính thức đưa ra án phạt. HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội cho biết, ngoài việc bị treo giò 2 trận vì thẻ đỏ trực tiếp, Samson còn bị AFC phạt 1.000 USD và treo giò thêm 2 trận. Như vậy ngoại binh nhập tịch này bị treo giò tất cả là 4 trận. Tuy nhiên, nếu CLB Hà Nội không thể tiến sâu ở đấu trường AFC Cup 2017 thì án treo giò của Samson sẽ được tính vào các trận đấu ở V.League 2017.

Trước đó, CLB Hà Nội đã có văn bản do chủ tịch Nguyễn Quốc Hội ký gửi lên VFF để “giải trình” về hành vi phi thể thao của tiền đạo gốc Nigeria. Bên cạnh đó, đội bóng của bầu Hiển cũng nhờ VFF gõ cửa lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) để làm rõ hành vi phân biệt chủng tộc, kỳ thị của cầu thủ đội Ceres Negros đối với Hoàng Vũ Samson. Tuy nhiên, hành động này của đội bóng thủ đô không giúp Samson thoát án phạt nặng.

Từ lâu, NHM bóng đá Việt đã ngán ngẩm với thực trạng bạo lực tại V.League, thậm chí còn gọi lái giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam là “Võ League”. Hành vi đánh người của Samson bị đánh giá là làm xấu hình ảnh bóng đá Việt trên trường quốc tế.

Theo HLV Lê Thụy Hải, hành vi tấn công cầu thủ của Samson tại AFC Cup xuất phát từ việc bóng đá Việt Nam hiện tại đang thiếu sự răn đe, thiếu tính giáo dục các cầu thủ ở V.League. Hậu quả là bạo lực ở V.League đã lan tỏa ra sân chơi AFC.

Theo Hữu Doãn (Thể Thao 247)