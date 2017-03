Không những đến, còn phải cực kì xinh đẹp, lộng lẫy và sang trọng, để cho người khác nhìn vào mà thấy ngưỡng mộ, trầm trồ, nuối tiếc.

Nhiều chị em đặt câu hỏi ‘có nên đến đám cưới tình cũ?’, cũng khá nhiều người sợ đối diện với tình cũ trong ngày trọng đại. Vì họ sợ phải gặp lại người yêu của mình, rồi lại buồn khổ, lại khóc lóc vật vã suốt bao nhiêu ngày. Và sợ hơn cả là mình sẽ xuất hiện với bộ dạng xấu xí, không xuất sắc bằng cô dâu.

Con gái luôn áp lực trong ngày trọng đại của người yêu cũ. Nếu không xuất hiện thì thôi, còn một khi đã xuất hiện là phải đẹp lộng lẫy, thậm chí đẹp hơn cả cô dâu. Để khiến cô dâu ghen tị hoặc là khiến người cũ phải khó chịu, tiếc nuối. Nhưng liệu các cô gái khi đã bị người yêu bỏ rơi có đủ can đảm để đến trong ngày quan trọng của tình cũ hay không.

Đa phần con gái không dám xuất hiện trong đám cưới người cũ. Một là sợ lại đau một lần nữa, hai là sợ xấu xí trong mắt người khác và thấy mình cô độc, tủi thân, lạc lõng giữa bao nhiêu người thân quen của họ.

Nếu tôi là bạn, tôi đã suy nghĩ khác. Một khi bị người cũ phản bội, tôi bằng giá nào cũng phải tới lễ cưới, ăn mặc thật sang trọng, diện thật xinh đẹp để anh ta cảm thấy, tôi là người con gái đẹp biết nhường nào và anh ta đã quá sai lầm khi bỏ tôi.

Tôi sẽ bản lĩnh, tự tin mà bước vào trong hội trường cưới của tình cũ. Có thể sẽ đến bắt tay, chúc phúc cho hai người họ. Phải thể hiện cho người cũ thấy, tôi thật sự vui mừng, thật sự có ý tốt. Mong anh hạnh phúc bên người và không có anh, tôi vẫn sống vui vẻ, vẫn xinh đẹp và thậm chí còn đẹp hơn nữa.

Đừng bao giờ nghĩ, không yêu người này thì vĩnh viễn về sau sẽ không thể yêu một ai khác. Cũng đừng biến mình thành một kẻ yếu mềm, hèn kém trong mắt người khác. Như vậy chính là bạn đang xúc phạm bản thân mình, chính là bạn đang tự hạ thấp mình.

Một người đã bỏ rơi bạn khi bạn còn yêu anh ta, dù với lý do gì đi chăng nữa, bạn cũng phải tự tin trước mặt họ và cho họ thấy, bạn đang sống tốt. Đừng để họ tự huyễn hoặc mình, tự nâng cao giá trị của mình. Đàn ông trên đời còn nhiều người tốt và anh ta chỉ là một kẻ đểu giả mà bạn không may gặp phải. Chuyện từ bỏ ngày hôm qua có thể là điều quá tốt so với bạn. Cánh cửa đóng lại thì cánh cửa mới sẽ mở ra, tươi đẹp hơn rất nhiều.

Sống cho chính mình mới là điều quan trọng. Bạn mời cưới, tôi tới dự. Tôi với tư cách là bạn của bạn, muốn được chứng kiến bạn trong khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời. Tôi ngồi đây không phải là người yêu của bạn nữa. Tôi là khách mời và chỉ mang lời chúc tới cho bạn. Trừ phi bạn không thực sự muốn dự, hoặc không có thời gian để tham dự thì lúc đó lai chẳng có gì lăn tăn cả.

Dự đám cưới chỉ là một chuyện nhỏ, lặt vặt, quan trọng hơn cả chính là sự tự tin và bản lĩnh của bản thân. Đừng bao giờ đánh mất nó dù trong những thời khắc khó khăn nhất, đau khổ nhất.

Theo Khám phá