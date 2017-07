Tông cực mạnh vào xe tải bị sự cố dừng bên đường, thanh niên đi xe máy bị văng xa nhiều mét, nằm bất động.

Hiện trường vụ tai nạn khiến thanh niên tử vong

Sáng 22.7, thanh niên chạy xe máy BKS: 52H2-6585 lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ An Lạc về An Sương, khi đến trước số 481 Quốc lộ 1 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) thì tông cực mạnh vào đuôi xe tải dừng đậu bên đường. Cú tông mạnh khiến thanh niên văng xa nhiều mét nằm bất động. Nhiều người tới kiểm tra để đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng người này đã tử vong nên sự việc được trình báo công an.

Tại hiện trường, xe máy nằm lọt dưới đuôi xe tải, bể nát. Nạn nhân khoảng (20 tuổi) mặc quần jean, áo thun xám và không mang theo giấy tờ tùy thân. Lực lượng chức năng cũng kêu gọi ai là người nhà nạn đến công an quận Bình Tân phối hợp giải quyết.

Thông tin tại hiện trường, trước thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải gặp sự cố hết dầu, tài xế cho phương tiện dừng trên làn xe 2 bánh, sát lề đường và có đặt vật cảnh báo phía đuôi nhưng tai nạn vẫn xảy ra.