Một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại Lai Châu, sau khi đâm chết anh trai và chị dâu, đối tượng đã vào rừng lẩn trốn.

Khoảng 18h tối 14/3, tại bản Hợp I, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu xảy ra án mạng khiến 2 vợ chồng tử vong. Thủ phạm là Đèo Văn Siêng (sinh năm 1973), đã dùng dao đâm chết anh Đèo Văn Thu (sinh năm 1966, là anh trai ruột của Siêng) và chị Lìu Thị Thiu (sinh năm 1968, vợ anh Thu).

Sau khi đâm chết anh trai và chị dâu, Siêng đã cầm dao chạy trốn lên rừng.

Đèo Văn Siêng tại cơ quan công an tỉnh Lai Châu.

Ngay sau khi nhận được tin báo của địa phương, Công an huyện Phong Thổ, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã đến hiện trường phối hợp với chính quyền xã Bản Lang và đồn Biên phòng Nậm Xe để truy bắt đối tượng, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự.

Vụ việc xảy ra vào lúc trời tối, đối tượng trốn lên rừng nên công tác truy bắt gặp khó khăn. Đến gần 12h đêm cùng ngày Công an tỉnh Lai Châu đã bắt được đối tượng trên rừng cách nhà 5km.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật .

Hải Vân