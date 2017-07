Không chấp nhận lời xin lỗi, Phi đuổi theo xe Nghĩa, rút dao đâm hai nhát trúng ngực.

Bản án ngày 21.7 của TAND Hà Tĩnh xác định, đêm 26.1, trên đường đi nhậu về, Bùi Trương Phi (23 tuổi, thị xã Hồng Lĩnh) phóng vọt qua nhóm Nguyễn Văn Nghĩa (25 tuổi) và bị Nghĩa buông câu chửi tục.

Bực tức, Phi quay xe hỏi lý do. Để tránh ẩu đả, 3 người bạn đi cùng Nghĩa đã can ngăn, nói Phi thông cảm vì cậu này say rượu.

Phi tại sân TAND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng

Phi từ chối "nhận lời xin lỗi", tiếp tục phóng theo yêu cầu dừng lại nói chuyện. Bị Nghĩa đánh vào đầu làm rơi mũ bảo hiểm, Phi rút dao đâm hai nhát vào ngực khiến anh này tử vong.

Tại phiên xử sáng nay, Phi khai đã không làm chủ được bản thân trong lúc nóng giận, mong được giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, đánh giá Phi vì nguyên cớ nhỏ và thể hiện tính côn đồ, hung hãn, HĐXX tuyên phạt bị cáo 17 năm tù về tội Giết người, buộc bồi thường 150 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Theo Đức Hùng (VNE)