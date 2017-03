Sau câu nói "mần đi, có gì anh lo", Dương rút dao truy sát người đã đạp vào ngực của mình.

Công an Nghệ An đang tạm giữ nghi can Chu Đình Dương (24 tuổi, trú thị xã Cửa Lò) với cáo buộc có hành vi giết người.

Chu Đình Dương tại cơ quan công an. Ảnh: Hải Bình.

Hồ sơ cảnh sát xác định, đêm 17/3 Dương cùng Lê Hồng Trung và 5 người tới quán bar ở phường Nghi Hương (thị xã Cửa Lò) và khi thanh toán đã mâu thuẫn với nhân viên thu ngân, cho rằng bị tính nhầm tiền.

Một người khách có mặt tại đây là Nguyễn Văn Hùng (31 tuổi) thấy vậy đã chửi nhóm Dương, rồi giơ chân đạp một phát vào ngực.

Sau câu nói của Trung: "Mần đi. Có gì anh lo", để trả đũa anh Hùng, Dương đã rút dao bấm đâm chết người đàn ông này.

Cảnh sát hình sự thị xã Cửa Lò ngay trong đêm đã điều động hơn 40 cán bộ truy tìm. 3 giờ sau, cảnh sát đã bắt được Dương.

Theo VnExpress

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất