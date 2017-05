Ba đóng cọc làm bờ rào thì bị gia đình hàng xóm can ngăn rồi hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc tức giận, Ba chạy vào nhà dùng dao chém 1 nhát vào phía bụng của Triển. Thấy Triển ngã xuống và được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, Ba lấy xe bỏ trốn khỏi địa phương. Khi biết tin Triển tử vong, Ba đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 15-5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử Võ Hữu Ba (SN 1990) trú tại xóm 4, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương về tội “Giết người”. Nạn nhân là anh Võ Hữu Triển (SN 1982) hàng xóm của gia đình Ba.

Võ Hữu Ba trong phiên xét xử

Theo cáo trạng, vào khoảng 15h30p ngày 23-1-2017 dùng dao chặt cây tre để rào vườn của gia đình mình. Khi Ba đang làm việc thì ông Bảy nhà hàng xóm can ngăn không được làm, nhưng thanh niên này bỏ ngoài tai và tiếp tục công việc của mình.

Đến khoảng 16h chiều cùng ngày, anh Võ Hữu Triển đi xe máy qua thì thấy Ba đóng cọc rào lấn sang đất của đường đi vào nhà bố mẹ mình. Anh Triển nói Ba không được rào như vậy. Ngược lại, Ba lại lên tiếng thách thức anh Triển rằng đất nhà mình ở chỗ nào thì mình rào ở đó.

Hai bên xảy ra tranh cãi, dù đã được bố đẻ của mình khuyên nên dừng việc đóng rào lại nhưng Ba không đồng ý. Sau đó, anh Triển nhổ cọc rào vừa đóng vứt sang phía vườn của gia đình nhà Ba thì thanh niên này lại nhặt đóng vào chỗ cũ. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Ba bị anh Triển đánh.

Tức giận, Ba chạy vào nhà lấy con dao chém một nhát vào phía bụng của anh Triển. Khi thấy anh Triển bỏ chạy và ngã xuống ruộng và được người dân đưa đi cấp cứu. Ba lấy xe máy bỏ trốn khỏi địa phương. Dù được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương nặng anh Triển đã tử vong.

Biết tin anh Triển mất, ngày 1-2-2017, Ba đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tại biên bản giám định pháp y của công an tỉnh Nghệ An kết luận anh Triển tử vong là do sốc mất máu không hồi phục, do vết thương làm thấu bụng, đứt tĩnh mạch chủ bụng, đứt đầu tụy, thủng dạ dày.

Được biết, cả Ba và và anh Triển đều đã lấy vợ và có 2 người con. Võ Hữu Ba từng có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Võ Hữu Ba 20 năm tù. Buộc bị cáo đền bù tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân100 triệu đồng. Ngoài ra, yêu cầu bị cáo cấp dưỡng cho mẹ bị cáo 120 nghìn đồng/tháng và chu cấp nuôi dưỡng hai cháu nhỏ con bị hại mỗi cháu hơn 605 nghìn đồng/ tháng cho đến năm 18 tuổi.