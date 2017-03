Chiều ngày 16/3/2017, tại Hà Nội, Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội đã ký kết hợp tác song phương nhằm tăng cường hoạt động thanh toán giữa hệ thống Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội.

Ông Lưu Trung Thái – Tổng giám đốc ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội và bà Trần Kim Vân – Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước ký kết thỏa thuận hợp tác song phương giữa Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội và Kho bạc Nhà nước.

Theo thỏa thuận, hai bên thực hiện điện tử hóa các giao dịch thu, chi và đối chiếu số liệu giữa các đơn vị Kho bạc Nhà nước (KBNN) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB); đảm bảo thu ngân sách nhà nước (NSNN) nhanh chóng, thuận lợi; đảm bảo việc thanh toán, chi trả của NSNN đặc biệt cho khối an ninh, quốc phòng được kịp thời, chính xác, an toàn; giải quyết việc rút tiền mặt của các đơn vị an ninh, quốc phòng qua tài khoản của đơn vị tại MB, giảm việc rút tiền mặt trực tiếp tại KBNN.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà nhấn mạnh: Việc hợp tác song phương giữa KBNN và MB sẽ tạo cơ chế chủ động cho quản lý, điều hòa vốn làm giảm áp lực trong điều hành ngân quỹ.

"Trước đây, khi hoạt động giao dịch giữa KBNN huyện với ngân hàng nơi đơn vị mở tài khoản còn tiến hành theo phương thức thủ công, không tập trung nên việc điều hành ngân quỹ gặp không ít khó khăn, đặc biệt trong những ngày cuối năm khi lượng giao dịch tăng lên đột biến. Do đó, việc thực hiện điện tử hóa các giao dịch thu, chi NSNN sẽ giúp việc thanh toán chi trả được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi, an toàn và chính xác hơn, tiết kiệm thời gian công sức cho các đơn vị có giao dịch với KBNN", Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà nói.

Việc hợp tác song phương giữa KBNN và MB sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các bên liên quan, đặc biệt là các đơn vị có giao dịch với KBNN và MB. Tuy nhiên, để việc hợp tác này được triển khai hiệu quả, theo Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà, trước mắt KBNN cần trung vào xây dựng quy trình chi tiết hướng dẫn song phương điện tử và phối hợp thu giữa KBNN và MB; Lựa chọn đơn vị triển khai thí điểm mở tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu, thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu NSNN để triển khai ngay trong Quý II/2017.

“Sau thời gian triển khai thí điểm, KBNN và MB sẽ đánh giá kết quả triển khai để hoàn thiện quy trình nghiệp vụ và các điều kiện kỹ thuật để đưa vào triển khai trên diện rộng”, Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà thông tin thêm.

Vinh dự là 1 trong 5 ngân hàng tham gia chương trình hợp tác song phương điện tử với KBNN thực hiện thu chi NSNN và đáp lại sự tin tưởng, tín nhiệm của KBNN khi hợp tác với MB triển khai điện tử hóa các giao dịch thanh toán và thu NSNN, Tổng giám đốc MB Lưu Trung Thái cam kết: Việc thực hiện thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu NSNN của MB sẽ luôn được triển khai trên hệ thống công nghệ hiện đại nhất, đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ, an toàn, chính xác, gia tăng giá trị cho khách hàng và góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên thị trường.

Được biết, trên cơ sở các chủ trương, chính sách, định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính về hạn chế việc sử dụng tiền mặt trong thanh toán tại các tổ chức tín dụng, MB đã triển khai nhiều giải pháp, sáng kiến liên quan đến ngân hàng điện tử, thanh toán trực tuyến và đặc biệt là chuyển dịch ngân hàng số trong chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2021, cụ thể là:

i) MB đã đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

ii) Chú trọng hợp tác với các tổ chức, cơ quan quản lý để phát triển dịch vụ thanh toán điện tử hiện đại, đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên thị trường. Điển hình như:

- Từ năm 2010, MB đã hợp tác với Tổng cục Hải quan phối hợp thu NSNN, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, kết quả đã có trên 5.000 khách hàng sử dụng dịch vụ, doanh số thu thuế xuất nhập khẩu trung bình mỗi năm đạt trên 7.000 tỷ đồng.

- Từ năm 2014, MB đã hợp tác với Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ thu thuế nội địa tại quầy (là một phần của dịch vụ Thu hộ NSNN) và dịch vụ Nộp thuế điện tử. Kết quả số lượng khách hàng đăng ký dịch vụ đạt trên 21.900 khách hàng với doanh số thu hộ thuế vào NSNN lũy kế đạt trên 20.400 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2016, MB có mạng lưới hơn 250 điểm giao dịch tại các tỉnh, thành phố trọng điểm, 2 chi nhánh nước ngoài tại Lào và Campuchia. Với các mặt hoạt động kinh doanh có hiệu quả, MB đã khẳng định được thương hiệu, uy tín trong ngành dịch vụ tài chính (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, quản lý quỹ, quản lý và khai thác tài sản, tài chính tiêu dùng); đồng thời có các hoạt động dịch vụ và sản phẩm đa dạng trên nền tảng quản trị rủi ro vượt trội, hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại.

