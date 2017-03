Trong 2 ngày 29 và 30/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông liên tiếp bắt một số cán bộ nguyên là lãnh đạo của 2 Công ty lâm nghiệp đóng trên địa bàn vì để mất hàng ngàn ha rừng.

Một vụ phá rừng tại tỉnh Đắk Nông

Ngày 30/3, Thượng tá Phạm Thanh Bình (Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông) cho biết, chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Quốc Đính (nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Gia Nghĩa) để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng.

Cũng theo Thượng tá Bình, trước đó vào ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Xuân Bảo (nguyên Giám đốc Công ty Quảng Đức) và Thái Thanh Tâm (nguyên tổ trưởng tổ quản lý bảo vệ rừng Công ty Quảng Đức) để điều tra làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận của lực lượng chức năng, Công ty Quảng Đức (trụ sở tại huyện Krông Nô) được UBND tỉnh Đắk Nông giao quản lý, bảo vệ hơn 14.000ha rừng và đất lâm nghiệp nhưng đã để mất gần 5.110ha rừng tự nhiên.

Riêng công ty Lâm nghiệp Gia Nghĩa (trụ sở tại thị xã Gia Nghĩa), sau 10 năm (từ 2005 đến 2015) được giao quản lý hơn 24.000ha rừng tự nhiên, hiện công ty đã để mất hơn 8.700ha.

Trần Nhân –Sông Cài