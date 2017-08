Mới đây, một nhóm người đã đánh xe ô tô có dán nhiều dòng chữ “lạ” đến UBND xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk để xin được đòi nợ.

Chiếc xe dựng trong khuôn viên UBND xã Đắk Liêng

Vụ việc xảy ra vào chiều 31/7, thời điểm trên xuất hiện một chiếc ô tô “độc và lạ” với logo “Đòi nợ dân chủ”, “Thu hồi nợ chuyên nghiệp-văn minh”, “Nợ là phải trả” đậu ngay trong khuôn viên UBND xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk thu hút sự theo dõi của nhiều người dân hiếu kỳ.

Theo bà con tại địa phương, chiếc xe nói trên đã xuất hiện ở xã vài ngày qua.

Tuy nhiên, những người đi trên xe chưa gây ra bất cứ chuyện gì phiền toái.

Trao đổi về chiếc xe kỳ lạ trên, ông Phạm Viết Tùng, Trưởng công an xã Đắk Liêng cho biết, chiếc xe nói trên thuộc sở hữu của một công ty tại tỉnh Đắk Nông. Cũng lời ông Tùng, những người trên xe cho rằng, họ được chủ nợ uỷ quyền nên đến liên hệ với công an xã để xin được đòi nợ thuê.

Ông Tùng trao đổi: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải trường hợp như vậy. Phía đơn vị đã báo cáo lên công an huyện để xin ý kiến chỉ đạo. Sau đó, chúng tôi nhận được ý kiến chỉ đạo của công an huyện, phải tiến hành theo dõi, trong trường hợp những người trên xe có hành vi gây rối, gây mất an ninh trật tự thì công an sẽ can thiệp, xử lý theo quy định của pháp luật”.

